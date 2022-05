Real Madrid staat nog maar eens op uit de doden en zadelt Man City op met nieuw CL-trauma, geweldige Courtois mag naar finale

Champions LeagueWat was dit? 89 minuten lang en na de 0-1 van Mahrez leek Real Madrid dood en begraven, 89 seconden en twee goals van Rodrygo later lichtten er plots 2-1-cijfers op. Om in de verlengingen dankzij de onvermijdelijke Benzema via penalty de kwalificatie voor de finale van de Champions League over de streep te trekken. Opnieuw magie van de puurste soort in Bernabéu. Pep, toch. Waarom wisselde hij De Bruyne halfweg de tweede helft? Niet KDB maar Thibaut Courtois, die weer uitpakte met twee geweldige saves, speelt de finale in het Stade de France tegen Liverpool.