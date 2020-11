Real geeft voorsprong uit handen tegen Inter, maar trekt in het slot toch nog de zege over de streep

Champions LeagueReal Madrid heeft zich herpakt in de Champions League. Toch qua punten. De Koninklijke klopte thuis Inter met 3-2. Real gaf een 2-0-voorsprong uit handen, maar in het slot zorgde Rodrygo voor het beslissende doelpunt. Eden Hazard stond aan de aftrap en kreeg iets meer dan een uur speeltijd. De Rode Duivel speelde niet hoogstaand, maar liet bij momenten wel knappe staaltjes van zijn kunnen zien.

Het was van moeten voor Real. Na twee speeldagen op het kampioenenbal had de ploeg van Zinédine Zidane nog maar één puntje gesprokkeld. Tegen Inter was niets minder dan een driepunter goed genoeg.

Beide ploegen begonnen gretig aan de partij, met kansen aan beide kanten. Asensio en Valverde probeerden het. Courtois moest plat bij een poging van Lautaro Martinez. Goede redding. Vidal peerde in het zijnet. Maar het was toch Real dat als eerste kon scoren. Benzema profiteerde iets voor het halfuur van Hakimi’s balverlies. Ramos verdubbelde de score enkele minuten nadien. Z’n honderdste voor Real. Boeken toe in een kil Estadio Alfredo di Stéfano.

Volledig scherm Ramos viert z'n honderdste goal voor Real. © AP

Of toch niet? Lautaro Martinez zette de 2-1 op het bord nog voor de rust. Vooral de assist van Barella zal nog even blijven hangen. De Italiaan tikte de bal met de hak heerlijk dwars door de defensie van Real.

Na de pauze was het niveau heel wat minder. Gele kaarten, schoppartijtjes. Ook Hazard deelde in de klappen. Brozovic terecht op de bon. Hazard hinkte even. Zidane hield de adem in, maar hij kon gewoon verder. Iets voorbij het uur haalde Zidane Hazard naar de kant.

De wedstrijd kabbelde voort tot Perisic met een gekraakt schot voor de gelijkmaker zorgde. Real leek opnieuw af te stevenen op puntenverlies.

Volledig scherm Perisic zette Inter terug op gelijke hoogte. © AFP

Martinez jaagde een bal nog net voorbij de kruising, maar in het slot was er toch nog Rodrygo om de zege voor Real over de streep te trekken. Hij trapte een lage voorzet van Vinicius droog in de winkelhaak.

Nainggolan kwam nog enkele minuten op het veld, maar hij kon het tij niet meer keren.

Zo springt Real naar de tweede plaats in groep B met vier punten. Inter blijft achteraan hangen met twee puntjes. Borussia Mönchengladbach staat met vijf punten aan de leiding. De Duitsers klopten in de vooravond Shakhtar Donetsk met overtuigende 0-6-cijfers.

Volledig scherm De match van Eden Hazard in cijfers. © SofaScore

Volledig scherm Een pijnlijke grimas bij Hazard na de trap van Brozovic op z'n linkervoet. © REUTERS

Volledig scherm Een hinkende Hazard bekomt van Brozovic' trap. © REUTERS

