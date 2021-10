Real-coach Ancelotti over Hazard: “Hij is het beu om die problemen te hebben”

Tijdens een persbabbel voor de wedstrijd legde de Italiaan uit dat “niemand meer gefrustreerd is door blessures” dan de 30-jarige Hazard. Sinds zijn miljoenentransfer in 2019 van Chelsea naar de Koninklijke kende de aanvallende middenvelder heel wat fysieke problemen. Nog maar vier keer maakte Hazard de 90 minuten vol voor Real en met amper vijf goals in 51 matchen blijven ook zijn statistieken verder onder de verwachtingen.

Dit seizoen lijkt er wel beterschap in zicht. Hazard startte al vijf keer in de basis bij Real, goed voor acht wedstrijden en 382 minuten, maar zijn afwezigheid in Donetsk lijkt opnieuw geen goed nieuws. Hazard moest door spierproblemen ook al forfait geven voor de troostingsfinale van de Nations League tegen Italië een tiental dagen geleden.

“Hazard is het beu om deze problemen te hebben. Hij is niet geblesseerd maar hij is overbelast”, legde Ancelotti uit. “Niemand is meer gefrustreerd dan Hazard. Ik denk dat hij weer beschikbaar zal zijn tegen Barcelona of Osasuna.”

Real speelt de Clasico op het veld van Barcelona zondag (24 oktober). Volgende woensdag (27 oktober) wacht een thuiswedstrijd tegen Osasuna.

Volledig scherm Carlo Ancelotti en Eden Hazard. © AFP

Lees ook: