Real-coach Ancelotti niet te spreken over Belgische refs: “Eerste keer dat zo’n jong iemand me zo respectloos behandelt”

Real Madrid beleefde een avond om snel te vergeten. Het verloor voor het eigen publiek met 1-2 tegen het Moldavische Sheriff Tiraspol. Carlo Ancelotti, doorgaans een serene coach, gaf tijdens zijn persconferentie aan dat hij niet tevreden was over de wedstrijdleiding. Die was in handen van onze landgenoot Lawrence Visser en zijn team (grensrechters Rien Vanyzere en Thibaud Nijssen en vierde official Bram Van Driessche). ‘t Was de eerste keer dat er een Belgische scheidsrechter een Champions League-match floot sinds Frank De Bleeckere tien jaar geleden. Vlekkeloos verliep het dus niet.

Aan de zijlijn had Van Driessche namelijk steevast discussies met Ancelotti. “Ik kreeg geel omdat ik het veld had betreden, zo zei de ref, maar op dat moment lag de wedstrijd stil voor een VAR-interventie”, reageerde Ancelotti gepikeerd. “Het was een persoonlijke kwestie tussen mij en de vierde official. Ik zei hem dat het mijn 130ste wedstrijd in de Champions League was, en dat dit de eerste keer was dat zo’n jong iemand me zo respectloos behandelde. Dit had ik nog nooit meegemaakt. Maar goed, ik wil verder niet te veel ingaan op de arbitrage.”

Over het verlies tegen Sheriff had Ancelotti wel meer te vertellen. “Ja, we maken ons zorgen. We hadden genoeg kansen om te winnen en speelden met toewijding, maar kleine details hebben ons genekt. Soms kan je verliezen door pech. Deze nederlaag is moeilijk uit te leggen. We zijn eigenlijk meer verdrietig dan bezorgd.”

