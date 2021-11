Real-coach Ancelotti legt uit waarom Hazard weer aan bank bleef gekluisterd maar belooft: “Eden zal zijn minuten krijgen”

Champions leagueAan de lijdensweg van Eden Hazard komt geen eind. In de 2-1-overwinning van Real Madrid tegen Shakhtar Donetsk bleef hij negentig minuten op de bank. Andermaal, en dat is geen goed nieuws voor Roberto Martínez. Real-coach Carlo Ancelotti duidt waarom Eden alweer niet speelde.

Hazard zat andermaal negentig minuten op de bank. Zijn laatste basisplaats dateert al van 28 september. Nadien sprokkelde hij - mede door blessureleed - slechts hier en daar een tiental minuten. “Hij is klaar om te spelen”, vertelde Real-trainer Carlo Ancelotti gisteren na de zuinige zege tegen Shakhtar Donetsk. “Dat had vandaag kunnen gebeuren, maar het kan evengoed voor zaterdag zijn. Want hij heeft minuten nodig om weer in conditie te geraken. Hij zal die krijgen ook. Ik dacht er wel degelijk over na om hem vandaag te brengen, maar om tactische redenen gebruikte ik liever een echte winger. Hazard is sterker in het centrum. Dus speelde Vázquez.”

Aan Vinicius heeft Hazard een flinke concurrent. Gisteren leverde de Braziliaan alweer twee assists af. In 15 wedstrijden dit seizoen was hij met 9 goals en 7 assists betrokken bij 16 doelpunten voor de Koninklijke. Straffe statistieken. Ancelotti weet dat hij niet meer om hem heen kan. “Op dit moment zijn Courtois, Benzema en Vinicius inderdaad de belangrijkste spelers van mijn team.”

Morgen geeft Roberto Martínez zijn selectie vrij voor de twee komende interlands tegen Estland en Wales. Vanzelfsprekend maakt Hazard daar deel van uit, maar wat zijn de plannen van de bondscoach met zijn aanvoerder? Hoe lang is zijn basisplaats in de nationale ploeg houdbaar? Bij gebrek aan sportieve uitdaging in de twee interlands zal het thema-Hazard natuurlijk hét gespreksonderwerp zijn vanaf maandag, als de Duivels samenkomen in Tubize.

De ‘Koninklijke’ kwam gisteren vroeg op voorsprong via Karim Benzema, maar slikte op slag van rust de gelijkmaker. Shakhtar was goed, Real kon niet overtuigen. Dankzij een tweede goal van de onvermijdelijke Benzema én een ultieme redding van Courtois trok het uiteindelijk toch een 2-1-overwinning over de streep. Real Madrid staat dankzij de overwinning met één been in de achtste finale. Het is leider in groep D.

