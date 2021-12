REACTIES. Vanaken: “We krijgen te veel goals binnen. Als topclub zou dat niet mogen” - Mignolet: “Klasseverschil was groot”

Dat er vanavond niets aan PSG te doen was, legde onze man ter plaatse Jarno Bertho Hans Vanaken voor. “We hoopten van wel. Maar na zeven minuten stond het al 2-0. We maakten het onszelf heel lastig. Nadien konden we zelf een paar keer gevaarlijk zijn, maar als je tegen zo'n spelers te veel ruimte weggeeft... Zij weten daar wel raad mee. We zijn heel ontgoocheld, omdat we begonnen met een 4 op 6. We hoopten dat we daardoor al geplaatst waren. Leipzig is echter ook een heel goeie ploeg. Vooraf dacht iedereen dat we met nul punten zouden achterblijven, we hebben er vier gepakt. We zijn ontgoocheld dat we niet doorgaan in Europa. We moeten alles rustig bekijken om de juiste analyse over deze Champions League-campagne te maken. We mogen die stunts niet vergeten - dat was knap. Maar, ook in de eigen competitie, krijgen we te veel doelpunten binnen. Dat is een werkpunt. We moeten er 2, 3 of zelfs 4 maken om te winnen. Dat zou als topclub niet mogen.”