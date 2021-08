REACTIES. Van den Brom: “We konden echt wel mee” - Vandevoordt: “Genoeg kansen om te winnen” - Thorstvedt: “Droomden echt van Champions League”

John van den Brom: “Wij hebben onze momenten niet gepakt”

Trots, maar toch ontgoocheld. Zo presenteerde Racing Genk coach John van den Brom zich na afloop van de 2-1 nederlaag in de bombastische perszaal van het Olympisch stadion in Kiev. “Zij hebben hun momenten gepakt. Wij de onze niet”, zuchtte de Nederlander. “Over twee wedstrijden gezien hebben wij genoeg kansen gecreëerd om meer dan twee doelpunten te maken. Maar dat hebben we nagelaten. Op dit niveau kom je daar niet mee weg, je wordt erop afgerekend.”

“Het is jammer dat we onszelf daarmee toch een beetje tekort doen, want we hadden met z’n allen naar dit duel toegeleefd. In de groep leeft toch vooral het gevoel dat dit een gemiste kans was om iets speciaals te doen.” Genk begon niet te best tegen Shakhtar en moest vaak achter een ongrijpbare bal lopen. “En als we de bal hadden waren we iets te slordig. Dat doet pijn, zeker als je heel veel kracht en energie moet steken in het recupereren van de bal. De eerste helft liepen we daardoor vooral achter de feiten aan en dat voel je toch, zeker in dit warme weer.”

Ondanks de achterstand en de hitte kwam Genk toch verrassend fris uit de kleedkamer. Bongonda en Onuachu kregen de beste Genkse kansen op de aansluitingstreffer. “We hebben risico’s genomen in dat laatste halfuur door er met Lucumi een verdediger af te halen. We hebben er alles aan gedaan om die gelijkmaker te maken, maar als de ruimtes groter worden weet je dat de goal ook aan de overkant kant vallen. Dat is jammer genoeg ook gebeurd.” Genk heeft gespeeld en verloren en moet zich opmaken voor de Europa League. “Over twee wedstrijden had ik niet het gevoel dat wij veel minder waren dan Shakhtar, we konden echt wel mee. Maar er zit nog een verschil tussen meekunnen op dit niveau en een wedstrijd ook echt naar je toetrekken. Dat moeten we nog leren.”

Maarten Vandevoordt: “Uiteindelijk ging het om details”

Maarten Vandevoordt was teleurgesteld met de uitschakeling tegen Shakhtar Donetsk. “We hadden genoeg kansen om te winnen”, vond de doelman van Racing Genk. “Uiteindelijk ging het om details. Zij scoren eerst, bijvoorbeeld. We hebben geprobeerd te pushen tot de laatste minuut, maar je weet dat het dan moeilijk wordt.”

Vandevoordt vond dat Genk laten zien heeft dat het z’n plaats kan hebben in de Champions League. “De teleurstelling van de uitschakeling zit erin dat we in die twee matchen tegen Shakhtar hebben laten zien dat we dit niveau aankunnen.”

Volledig scherm © Photo News

Kristian Thorstvedt: “Na rust de betere ploeg”

Kristian Thorstvedt kreeg tegen Shakhtar de voorkeur op Mike Trésor. Meer loopvermogen en meer power bij de Noor. En dat loopvermogen kon hij goed gebruiken. “Het was een moeilijke wedstrijd. Shakhtar hield de bal heel goed in de rangen voor de rust, ik vond ze heel sterk spelen”, vertelde de middenvelder.

“Maar na de rust vond ik ons de betere ploeg. Zoals zo vaak maken de details op dit niveau het verschil en die vielen niet uit in ons voordeel. Wij koppen een bal tegen de lat, zij scoren uit een rommelige fase. We droomden echt van de Champions League, maar nu willen we ons tonen in de Europa League. Maar eerst moet ik vooral recupereren, want deze partij heeft hoe dan ook veel krachten gekost.”

Volledig scherm © Photo News