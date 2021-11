REACTIES. Mignolet: “We deden niet eens mee” - Vanaken: “Ontgoocheld in onszelf”

“We begonnen heel slecht met een vroeg tegendoelpunt en een strafschop”, aldus Simon Mignolet. “Bij rust stond het 0-4 en dan heb je geen verhaal meer. Iedereen ging met een goed gevoel naar deze match. Je hoopte op een beter scenario. Dit gaan we moeten analyseren. Dit moeten we accepteren en meepakken naar de volgende match. Dit is nu eenmaal de situatie waar we in zitten. Iedereen moet weer vol naar de volgende match toeleven. Er zijn een paar jongens die dit voor het eerst meemaken. Het heeft weinig zin om erover te praten. Dit moeten we omkeren op het veld. We moeten een goed resultaat neerzetten en daarop verder bouwen. Het enige wat we kunnen doen, is hard werken. We hebben nog de match in Parijs, al hoopte je hier thuis een beter resultaat en goede prestatie neerzetten. We deden niet eens mee. Er is geen gelatenheid. In de tweede helft hebben we de kopjes niet laten hangen. Maar 0-5 verliezen, dat doe je niet graag. We moeten met resultaten antwoorden nu.”

Hans Vanaken: “We moesten meer lef tonen”

“We zijn ontgoochelend in het spel en in onszelf”, vertelde Hans Vanaken. “Het was niet goed genoeg. We kwamen niet in de match. We wisten dat dit een belangrijk duel ging zijn, maar zo hebben we niet gespeeld. We zitten in een periode dat het minder is, ook in de competitie. We moesten meer lef hebben aan de bal. Sommige jongens hebben misschien minder vertrouwen, wat niet nodig is. Hier moeten we samen uit geraken. We wisten wat we moesten doen in balbezit, maar we geraakten moeilijk onder de druk van Leipzig uit. We hadden geen rust in de ploeg. We moeten naar Parijs om de laatste kans proberen grijpen. De volgende matchen moeten we vertrouwen proberen tanken.”