REACTIES. Mignolet: “Kunnen niet teleurgesteld zijn, winst zat er niet in” - Vanaken: “Nu tegen De Ketelaere? Zou mooi zijn”

“Het gelijkspel is een correcte uitslag”, zegt Hans Vanaken. “Met die kans voor Kamal (Sowah, red.) in de eerste helft en de bal op de lat van Buchanan vlak na rust hadden we momenten om op voorsprong te komen. Maar het gebeurde niet. Het is nu zo. Je hoopt op die groepswinst, uiteraard wil je dat. Zeker als je er zo kort bij bent. Maar we mogen fier zijn op deze campagne en de overwintering. Niemand had dat voorspeld.” En nu maandag, de loting. “Het zijn sowieso serieuze kleppers. We zien het wel. Een weerzien met De Ketelaere bij AC Milan? Dat zou mooi zijn. Een droomtegenstander heb ik niet. De droom is om zo ver mogelijk te geraken. Eender tegen wie.”