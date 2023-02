REACTIES. Mignolet: "Eigen fouten resulteren in twee tegengoals” - Vanaken: “Er zat meer in” - Lang: “Niet naar Lissabon voor een tripje”

KIJK. Mignolet: “Het hangt van details af in de Champions League”

“We spelen een goede match, alleen wilden we een beter resultaat”, vertelt Mignolet. “Maar de Champions League draait om kleine details. We hadden in de eerste helft enkele kansen, maar twee foutjes na rust zorgen voor 0-2. 0-1 had een goed resultaat geweest. Maar we hebben nog steeds iets om voor te spelen in Benfica. Het is niet dat we geen kans meer hebben. We hebben getoond dat we de evenknie kunnen zijn. Zij kunnen volgende week ook twee individuele fouten maken. Daar trekken we ons aan op. Die penalty? Ik had me op voorhand ingesteld op een bal in het midden. Maar hij trapt hem heel hoog en hard. Ik raak er net niet genoeg bij. Hadden de vroegere regels - dat ik voor m’n lijn mag staan - nog geteld, heb ik genoeg kracht om er bij te raken. Nu moet je op je lijn blijven.”

“Een hoopgevende prestatie, vooral in de eerste helft”, analyseerde Hans Vanaken de match van Club. “We hebben wel een aantal kansen weggegeven, maar stonden over het algemeen goed. En op de counter hebben we Benfica een paar keer pijn kunnen doen. Het publiek ging er ook achter staan. Maar na de rust geven we die goals dan te makkelijk weg, dat is vooral zuur. Want ik had wel het idee dat er meer in zat. Deze prestatie moeten we nu meepakken naar de competitie, want de beleving was er. En dat gevoel moeten we ook meepakken naar Benfica, al staan we natuurlijk voor een zeer lastige opgave.”

Hij was by far de beste Bruggeling. Noa Lang, één van de weinigen die meekon met het niveau van Benfica. “Ik heb me laten zien, ik heb mijn best gedaan,” glimlachte de Nederlander. “Wel nog meer rendement halen, maar ik doe het zo goed mogelijk.” Lang beseft dat de 0-2 van Neres veel veranderd heeft, toch weigert hij op te geven. “Tijdens de laatste tien minuten dacht ik: ‘Zolang het 0-1 is, hebben we daar een finale.’ Nu wordt het weer wat moeilijker, maar het kan. Gewoon op voorsprong komen - dan kan het gek lopen. Dan voelen ze de druk in hun eigen stadion. De kopjes niet laten hangen, want het is nooit gedaan. Zolang er kans is, moeten we alles geven. Ik ga niet gewoon naar Lissabon om een tripje te doen. Wie er niet zo in staat, moet maar thuisblijven.” Lang is opnieuw het woelwater van weleer, zo bewees hij tegen Benfica: “Ik heb een goeie klik met de trainer. Hij praat veel met me en laat me een beetje doen wat ik wil (grijnst). De tactiek is misschien een beetje op mij gebaseerd. Mijn rol als valse spits? Het ligt me wel. Je ziet de tegenstander een beetje zoeken… ‘Wie gaat hem pakken?’ En mij pakken, dat is moeilijk (lacht).”

