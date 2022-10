REACTIES. Mannaert: “Mignolet is wereldkeeper” - Mignolet: “Ongelofelijk. Nooit gedacht dat we het vanavond al zouden flikken”

Wat. Een. Prestatie. Vierde Champions League-match, vierde clean sheet voor Mignolet. Na weer enkele cruciale reddingen, niet in het minst op de ultieme poging van Morata. “Ongelofelijk”, riep de keeper. “Dit is nog niet binnendrongen... ik gooide bij die laatste poging mijn lijf en leden ervoor en kon zo met het hoofd redden. Dit typeert deze groep. Het is ook dankzij ons prima verdedigend werk dat ik die reddingen kon verrichten. Nee, ik kan het nog steeds niet geloven. Nooit gedacht dat we de kwalificatie vanavond al over de streep konden trekken. Natuurlijk is het voor mij extra plezant dat dit na vele reddingen van mezelf was en dat ik zo belangrijk kon zijn. Vier clean sheets, ongezien. Maar een pluim voor heel Club.”

Mannaert: “Wat Mignolet toonde, was fantastisch. Een werelddoelman”

Een ingetogen Vincent Mannaert meteen na de match, maar vanbinnen moet zijn hart ongetwijfeld duizenden sprongetjes gemaakt hebben. “Dit is een droom en in eerste instantie een fantastische prestatie van deze spelersgroep en technische staf”, sprak de algemeen manager. “Groot respect voor de omstandigheden waarin ze deze kwalificatie hebben afgedwongen. We werden niet geholpen door een aantal beslissingen. Atlético moest vandaag winnen, dat was hun intentie, maar we hebben getoond dat we niet kwamen om ons in te graven. Na die discutabele penaltyfase voor rust wisten we dat er in de tweede helft druk zou komen. Die kwam er ook, maar we bleven stabiel en we konden rekenen op een werelddoelman. Wat Simon Mignolet vandaag getoond heeft, dat is fantastisch. Maar hij was niet alleen.”