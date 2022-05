REACTIES. Klopp: “Courtois was Man van de Match, dat zegt alles - Ancelotti: “Ben nu een man van records”

Champions LeagueReal Madrid-trainer Carlo Ancelotti overlaadde zijn team met lof na de winst van de Champions League. Real versloeg dankzij een onklopbare Thibaut Courtois Liverpool in de finale in het Stade de France met 1-0. “Ik kan het niet geloven”, sprak de 62-jarige Italiaan in een eerste reactie. “We hebben een fantastisch seizoen gehad.”

“We hebben het echt goed gedaan”, verklaarde Ancelotti. “Het was een moeilijke wedstrijd, we hebben veel afgezien, vooral in de eerste helft. Maar uiteindelijk denk ik dat we het verdiend hebben om deze wedstrijd te winnen. We zijn heel tevreden.”

Ancelotti heeft nu in totaal vier Champions League-titels op zijn naam staan, twee met AC Milan en twee met Real. “Wat kan ik zeggen?”, vervolgde de coach. “Ik weet niet wat ik nog meer moet zeggen. Ik ben een man van records. Ik had het geluk om vorig jaar hier (bij Real, red.) terug te komen en een fantastisch seizoen te hebben.

Klopp: “Courtois is Man van de Match, dat betekent alles”

Liverpool-coach Jürgen Klopp zag hoe zijn spelers er maar niet in slaagden Thibaut Courtois te verschalken. “We schoten 23 keer op doel, waarvan negen keer in het kader”, analyseerde Klopp. “Dat is een mooi aantal voor een finale, maar je moet de bal over de lijn krijgen. Thibaut Courtois is de Man van de Match. Dat betekent alles, en wil zeggen dat hij veel reddingen heeft verricht.”

“We misten gewoon een doelpunt, het maakte zelfs niet uit wat voor doelpunt. Maar dat is voetbal, dit moet je accepteren. Het is moeilijk te verteren maar je moet het verlies aanvaarden. We hadden onze momenten, wat kan ik nog zeggen? Als de bal over de lijn was geweest... Proficiat aan Real Madrid. En we komen weer terug.”

