REACTIES. Hoefkens: “Dit was voor veel spelers een goeie les” - Vanaken: “Mag geen smet op campagne zijn”

Champions LeagueEen ontnuchterende avond voor Club Brugge in de Champions League. Na de eerdere glansprestaties - en de al zekere kwalificatie, laat ons dat niet vergeten - volgde een 0-4-nederlaag tegen Porto. “We moeten erkennen dat de tegenstander vandaag beter was", aldus een eerlijke Simon Mignolet.

BEKIJK. Simon Mignolet: “Slik er liever nu vier, dan dat ik vorige matchen de nul niet hield”

Carl Hoefkens: “Goeie les voor veel spelers”

“Ik vond onze eerste helft niet top”, begon coach Carl Hoefkens z’n analyse van de match. “Al zag ik wel veel dingen die ik wilde zien. In balbezit waren we oké, maar defensief waren we niet top. We begonnen met een goeie intensiteit aan de tweede helft. Toen merkten we meteen dat we ze achteruit konden drukken, maar dan volgde die penaltyfase. En zes minuten later was het 0-2 - dan weet je dat het moeilijk wordt. De andere tegendoelpunten waren te vermijden.”

“Ik was vooraf zeer benieuwd naar de volgende stappen die mijn spelers konden zetten”, ging-ie verder. “Wel, voor veel spelers was dit een goeie les. Dit krijg je wanneer een tegenstander een bepaalde agressiviteit kan koppelen aan kwaliteit. Daar moeten we in de toekomst meer tegenover kunnen zetten. We zijn gewoon op een agressief Porto gestuit.”

Volledig scherm © BELGA

Casper Nielsen: “In de Champions League wordt elke fout keihard afgestraft”

Tien minuten voor affluiten werd Casper Nielsen met het gezicht op onweer naar de kant gehaald. “Wat er precies misliep? Dat we op het keerpunt van de match faalden”, draaide de Deen niet om de hete brij heen. “Als die strafschop er was in gegaan, heb ik echt het gevoel dat dit nog in ons voordeel was gekeerd. Porto was moeizaam aan de tweede helft begonnen en raakte niet onder onze druk uit. Als je dan zo’n uitgelezen kans krijgt om te scoren, mag je die niet laten liggen. Dit is Champions League, hé, dan wordt elke fout keihard afgestraft.”

“Porto moest deze match absoluut winnen, misschien waren onze tegenstanders net iets scherper dan wij. Maar zelfs nadat het 0-1 was geworden vond ik dat wij het meest creëerden. Vijf minuten na de gemiste penalty kregen wij het deksel op de neus en hingen bij ons de kopjes hangen. Wat echter niet betekent dat we in Leverkusen niet opnieuw voor de drie punten zullen gaan, want wij willen deze groep winnen na het mooie parcours dat we al aflegden.”

BEKIJK OOK. Hans Vanaken: “Deze 0-4 mag geen smet op de campagne zijn”