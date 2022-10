REACTIES. Hoefkens: “Dit was voor veel spelers een goeie les” - Mignolet en Nielsen prediken kalmte: "Voor groepswinst blijven gaan”

In het Engels: an offday .

Het was alleszins een aaneenschakeling van misverstanden. Van slecht positiespel en slechte keuzes. Zowel defensief als offensief. Simon Mignolet deed wat hij kon, maar stond bij momenten in een schietkraam. Bij de vier goals werd hij in de steek gelaten door zijn defensie. Niet het minst door Brandon Mechele - hij verdedigde in niemandsland. “Brandon baalt ongetwijfeld”, zei zijn coach.

De score had nog hoger kunnen oplopen, had Porto wat efficiënter omgesprongen met de kansen voor de rust. “Verdedigend was het niet top”, moest ook Hoefkens toegeven. “Die tegengoals waren zeker en vast te vermijden. Weet je: ik was benieuwd naar de volgende stappen die mijn spelers zouden zetten. (herhaalt zich) Voor heel veel onder hen is deze nederlaag een goede les, een leermoment. We stonden tegen een ploeg die agressiviteit koppelde aan kwaliteit. Daar moesten wij als Club Bruggen zijnde meer tegenover kunnen stellen.”

Met andere woorden: wat we te zien kregen in Jan Breydel was een groot verschil met de voorgaande wedstrijden van blauw-zwart in deze Champions League-campagne.

Hoefkens: “Wij moeten altijd de absolute basics van onze principes naleven. Misschien voetbalden we vandaag (gisteren, red.) niet aan honderd procent intensiteit. En was het net iets minder. Hoe dat komt, daar moeten we de juiste oorzaken vinden. Om het dan samen met de groep aan te pakken.”

Hoefkens: “Absoluut niet. Ze hebben recht op een mindere prestatie. Ook al vind ik dat ongelofelijk jammer. Maar zoiets kan gebeuren als de efficiëntie er niet is aan beide kanten. Mijn spelers mogen niet denken in limieten. Zij moeten er gewoon vol voor gaan. Hun kwaliteiten komen dan wel naar boven. Deze wedstrijd heeft bepaalde mindere dingen blootgelegd. Onze uitdaging nu is: hoe kunnen we het beter maken?”

Club Brugge is na deze nederlaag nog niet zeker van groepswinst. Komt daarbij dat het met Odoi, Onyedika en Sylla volgende week drie spelers mist in Leverkusen. “Toch gaan we naar ginder met dezelfde mindset als de voorbije weken”, besluit Hoefkens. “Alleen zullen er andere spelers kansen krijgen. Is het aan hen om zich te tonen. Maar wij wíllen winnen, wij wíllen ons voetbal brengen. De Champions League is een uitgelezen kans om je te tonen én om te laten zien waar je als ploeg voor staat.”

BEKIJK OOK. Simon Mignolet: “Slik er liever nu vier, dan dat ik vorige matchen de nul niet hield”

Vier clean sheets op rij, en dan nu plots vier tegengoals in één wedstrijd: het contrast was bijzonder groot voor Mignolet. Maar dat belette de doelman niet om ook nu weer rustig en to the point de nederlaag te analyseren.

“We moeten durven toegeven dat het gewoon ons avondje niet was”, aldus de Limburger. “Dat was al heel snel duidelijk. De eerste twintig minuten zat Porto beter in de match, ze zetten veel meer druk naar voor dan in Porto zelf. En na hun doelpunt konden ze hun favoriete counterspel spelen. Na de rust begonnen we scherper. Maar dan missen we die penalty, tot tweemaal toe. En dat betaal je natuurlijk cash in een competitie als de Champions League. In de vier vorige wedstrijden hebben wij onze kansen gegrepen, nu lukte dat niet. Zo simpel is het eigenlijk.”

“Vier tegengoals: dat wil je als doelman natuurlijk liever niet meemaken. Maar het is beter er nu vier in één match binnen te krijgen en de volgende matchen dan weer geen enkele, dan vandaag met 0-1 verliezen met het gevoel dat je er dicht bij bent geweest. Ondanks de zware pandoering moet groepswinst het doel blijven voor Club. Dat er vandaag onbewust minder concentratie was bij ons, weiger ik te geloven. Het is spijtig, en natuurlijk zijn we ontgoocheld over het resultaat en het geleverde spel. Maar nu moeten we vooral rustig blijven.”

BEKIJK OOK. Hans Vanaken: “Deze 0-4 mag geen smet op de campagne zijn”

Casper Nielsen: “In de Champions League wordt elke fout keihard afgestraft”

Tien minuten voor affluiten werd Casper Nielsen met het gezicht op onweer naar de kant gehaald. “Wat er precies misliep? Dat we op het keerpunt van de match faalden”, draaide de Deen niet om de hete brij heen. “Als die strafschop er was in gegaan, heb ik echt het gevoel dat dit nog in ons voordeel was gekeerd. Porto was moeizaam aan de tweede helft begonnen en raakte niet onder onze druk uit. Als je dan zo’n uitgelezen kans krijgt om te scoren, mag je die niet laten liggen. Dit is Champions League, hé, dan wordt elke fout keihard afgestraft.”