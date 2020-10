Rashford bezorgt extra krediet voor Solskjaer, zorgen voor Tuchel bij Paris Saint-Germain

In onzekere tijden zijn er nog zekerheden. Manchester United en strafschoppen, bijvoorbeeld. Sinds hij op 29 januari tekende op Old Trafford heeft hij er al elf om mogen zetten, eentje gemist. Ver zat de trainer-provocateur José Mourinho er niet naast toen hij deze zomer de transfer van zijn landgenoot samenvatte: “Bruno is gekomen. Was fit. Speelde erg goed. Tilde Man United naar een hoger niveau en bewees dat hij een fantastische strafschoppennemer is. Een van de beste in de wereld. Hij heeft dan ook 20 kansen gekregen om er een te maken.”

Dichterlijke overdrijving, zeg maar. In het Parc des Princes zette aanvoerder Bruno Man United op voorsprong vanop de stip - strafschop 17 in 2020. Bij zijn eerste poging lag Keylor Navas in de weg. Die kwam echter te vroeg van de lijn. De VAR greep in. In de herneming deed Bruno het beter. Zeventig procent van zijn doelpunten kwamen er op penalty. Het tellertje tikt.

In onzekere tijden zijn er nog zekerheden. PSG dat weinig schrik aanjaagt in de Champions League, bijvoorbeeld. Die echte ‘fear factor’ ontbreekt te vaak. De balans in het team ook. PSG was geen elftal zoals we dat een paar maanden geleden in de aanloop naar hun eerste Champions League-finale zagen. Te veel op ralenti. Zo open. Zo kwetsbaar. Zeker als Neymar de ballen zomaar weggaf.

Neymar moddert aan

Un jour sans. Kylian Mbappé kon op snelheid zelden Axel Tuanzebe bedreigen, vaste waarde bij United. Twee keer zette hij de Franse superster knap van de bal in de zestien na een sprintduel. Angel Di Maria liep te mekkeren. Neymar liep wat aan te modderen en miste de constante aanvoer uit het middenveld. Ander Herrera, Danilo Pereira en Idrissa Gana Gueye: veel creativiteit kwam daar niet uit. Het was allemaal wat te behouden. Bovendien speelde David De Gea eindelijk nog eens een knappe match. Groots wanneer het moest.

In onzekere tijden zijn er nog zekerheden. Man United dat een owngoal maakt. Zaterdag tegen Newcastle werkte Harry Maguire, de duurste verdediger ter wereld, ook al een bal tegen de eigen netten. In Parijs, in zijn stad, kopte Anthony Martial de bal met de ogen dicht in eigen doel. Op een corner van Neymar, zonder enige druk. Pijnlijke owngoal.

Rashford matchwinnaar

In onzekere tijden zijn er nog zekerheden. Marcus Rashford die in eerste instantie vergat PSG op de counter af te maken, bijvoorbeeld. Te weinig luciditeit. Overhaaste beslissingen, slechte passes. Alleen de uitvoering van zijn laatste stond op punt. Met een late treffer triomfeerde hij uiteindelijk toch. Matchwinnaar. Een déjà-vu in het Parc des Princes. In maart 2018 trapte hij United, bijgestaan door Big Rom, naar een Champions Leaguestunt op PSG. Het grootste exploot van Ole Gunnar Solskjaer als coach van United. Deze komt bij in dat rijtje.

De druk gaat wat van de ketel. Na de 1-6-nederlaag tegen Tottenham voor de interlandbreak lag zijn trainer onder vuur, maar een 1-4 tegen Newcastle en zijn perfecte plannetje in Parijs zetten hem weer veiliger op zijn stoel. Zijn collega Thomas Tuchel echter...

Leipzig wint van Basaksehir

United deelt de leiding met RB Leipzig, dat het haalde van Basaksehir met 2-0 na een tweeklapper van flankverdediger Angelino. Bij de Turken startte Boli Bolingoli als linksachter, maar hij moest voortijdig inrukken nadat hij twee gele kaarten onder de neus gestopt kreeg. Zomeraanwinst Nacer Chadli ontbrak door blessure.

