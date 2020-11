QUIZ. Het lijstje is bijna even legendarisch als de clubs zelf: weet jij welke spelers voor zowel Inter als Real uitkwamen?

Champions League “Als je zó speelt in de Champions League, dan is het niet meer dan logisch dat je ook in aanmerking komt voor de Rode Duivels”

21 oktober Onze huisanalist Marc Degryse was vol lof na de overwinning van Club bij Zenit. Hij roemt het collectief, maar had het in het bijzonder toch over ‘vervangers’ Horvath, Ricca en De Ketelaere. Vooral die laatste deed het in de ogen van Degryse buitengewoon goed.