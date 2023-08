PSV steekt hand uit naar CL dankzij sterke Johan Bakayoko: Rode Duivel goed voor twee assists bij Rangers

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

PSV had voor rust veldoverwicht, maar wist nauwelijks kansen te creëren. Het speelde veel door het midden en maakte weinig gebruik van de vleugels. Toen dat in de 43ste minuut wel een keer gebeurde, draaide rechtsbuiten Bakayoko naar binnen en schoot hij net over.

Rangers was tot de laatste minuut van de eerste helft helemaal niet gevaarlijk en toch konden de Schotten met een voorsprong de rust in. Dat was vooral te danken aan Ibrahim Sangaré. De middenvelder verspeelde de bal op knullige wijze aan Dessers, die daarna aflegde tot bij Abdallah Sima. De Senegalese aanvaller besloot fraai in de bovenhoek.

Volledig scherm Dessers aan het feest met Sima. © REUTERS

Sangaré maakte zijn fout na rust goed, na goed werk van Bakayoko. Na een slim overstapje van Ismael Saibari schoot hij op het uur van dichtbij binnen. PSV leek door te drukken, maar in een zeldzame tegenaanval sloeg Rangers via gewezen Cercle Brugge-aanvaller Rabbi Matondo (76') toe. Aanvoerder Luuk de Jong (80') kopte al snel de 2-2 binnen, op een door Bakayoko getrapte corner.

Bakoyoko speelde de volledige partij voor PSV. Yorbe Vertessen viel negen minuten voor tijd in ten koste van Noa Lang. Bij Rangers maakte Nicolas Raskin de negentig minuten vol en werd Dessers in de 81ste minuut vervangen.

Volledig scherm Lang wil voorbij Goldson. © Action Images via Reuters

De terugwedstrijd wordt volgende week woensdag gespeeld. Vorig jaar gaven PSV en Rangers elkaar in dezelfde fase partij en ook toen werd in Glasgow 2-2 gelijkgespeeld, waarna Rangers in Eindhoven met 0-1 aan het langste eind trok.

Volledig scherm © ANP / EPA