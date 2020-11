PSG wint met véél moeite dankzij Neymar, Leipzig doet zichzelf tekort

Champions League Trekt Eden Hazard de lijn door in ‘do or die’-match tegen Inter? “Zet hem als schaduw­spits rond Benzema”

3 november Het is van moeten. Voor beide teams. Al start het ene wel met een duidelijk manco. Terwijl Inter de o zo cruciale Romelu Lukaku mist, kan Eden Hazard na al het leed éindelijk zijn waarde tonen voor Real Madrid. “De druk is een pak minder nu hij aan de fans kon laten zien dat hij géén flop is”, vertelt Stéphane Demol, de man die assistent-bondscoach was toen Hazard in 2008 zijn eerste selectie bij de Rode Duivels bemachtigde.