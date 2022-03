PSG-voorzitter beukt op kleedkamerdeur scheidsrechters en bedreigt Real-medewerker: “Ik ga je vermoorden!”

Champions LeagueEn of de uitschakeling van PSG in de Champions League hard is aangekomen. Na de wedstrijd kookten de potjes bij voorzitter Nasser Al-Khelaifi volgens Spaanse media over. Aanleiding was de 1-1-gelijkmaker van Karim Benzema (zie hieronder). Volgens iedereen die PSG-gezind is, werd er eerst een overtreding begaan op doelman Gianluigi Donnarumma. Ook Al-Khelaifi dacht er zo over en wilde achteraf verhaal gaan halen.