PSG-spelers woedend op Nederlandse ref: “Hij zei ‘f*ck you’ tegen mij”

Buitenlands voetbal Marcelo mist mogelijk terugwed­strijd in Champions League door oproeping als bijzitter bij verkiezin­gen

28 april Marcelo mist mogelijk de terugwedstrijd tegen Chelsea in de halve finale van de Champions League, dat valt te lezen in de Spaanse Media. De linksachter van Real is opgeroepen om te werken in een stembureau bij de plaatselijke verkiezingen op de dag van afreis.