PSG - Basaksehir stilgelegd en uitgesteld naar morgen (18u55) na racistisch incident met vierde scheidsrechter

Champions LeagueEen ongezien statement tegen racisme. Spelers van Basaksehir stapten van het veld nadat de Roemeense vierde ref ­assistent-coach Pierre Webo meermaals ‘negru’ had genoemd. Die van PSG toonden zich solidair. Match gestaakt. De UEFA heeft wat uit te leggen.

Een trieste primeur. Alle ogen draaiden woensdag, dertien na negen, plots naar het Parc des Princes. Om Cristiano Ronaldo en Lionel Messi in Camp Nou ging het plots niet meer. Niet om de dreun die Manchester United in Leipzig om de oren kreeg. Voor het eerst stapten spelers in de Champions League van het veld na een racisme-incident. De andere ploeg, PSG, toonde zich solidair.

Belg bemiddelt

Voorzitters, trainers en sportief directeur mengden zich in de debatten. Op tv verklaarde de president dat de Basaksehir-spelers het veld niet meer zouden betreden zolang Sebastien Coltescu, de Roemeense vierde scheidsrechter, nog langs de lijn zou verschijnen. Voormalig ­licentiemanager van de Belgische voetbalbond, Roland Tis, had zijn werk. Hij was de UEFA-afgevaardigde, dus verantwoordelijk voor de match. Tis moest bemiddelen. Zwaardere druk op hem van alle kanten als het gekibbel destijds over de licenties.

Een ref stond in het oog van een racismestorm. Ook zelden gezien. Pierre Webo, de assistent van Basaksehir, had zich op de bank misdragen. Toen Coltescu de aandacht van de ref erop vestigde, noemde hij Webo meermaals ‘negru’. Roemeens voor zwart: “Die zwarte daar, die zwarte daar.” Webo wist niet wat hij hoorde. “Waarom noem je mij zo? Waarom noem je mij zo?” Spelers kwamen zich ­moeien. Demba Ba, een van de bekendste spelers van Basak­sehir en voorvechter tegen racisme, ging de confrontatie aan met de vierde arbiter. De voormalige speler van Moeskroen en Chelsea voerde het hoogste woord — vorig jaar schaarde hij zich ook vol achter Romelu ­Lukaku toen die in Italië oerwoudgeluiden moest aanhoren.

Demba Ba spelde de refs de les: “Jij zal nooit zeggen: deze blanke man. Waarom duid je hem aan als de zwarte man? Luister naar mij.” In de discussie werd de Roemeense taal als excuus aangehaald. Onvoldoende voor de spelers van de Turkse kampioen. Ze bleven erop staan dat de vierde ref zou vervangen moest worden. Alleen zijn er protocols: de UEFA wilde een van de Italianen uit het VAR-hokje halen en als vierde ref uitspelen. Maar dan moest Coltescu wel diens plaats als videoref innemen. Basak­sehir bleef zijn veto stellen. Het was geen Coltescu of geen herstart. Gevoetbald werd er niet meer.

Erdogan

Recep Erdogan, Turkse president en eigenlijk de baas bij ­Basaksehir, postte een statement op Twitter. “Ik denk dat de UEFA de nodige stappen zal ondernemen. We zijn onvoorwaardelijk tegen racisme en discriminatie in de sport en in het dagelijks leven.”

Een aantal jaar geleden floot ref Ovidiu Hategan de Boekarestderby tussen Steaua en Dinamo. De harde kern van Dinamo pakte toen uit met apengeluiden in de richting van Harlem Gnohere, momenteel spits bij Moeskroen. Hategan verklaarde toen dat hij geen oordeel kon vellen: “Ik kon het verschil niet horen tussen boegeroep en oerwoudgeluiden.”

Vierde ref Coltescu heeft ook een apart verhaal. Twaalf jaar geleden stond hij bijna voor het raam van zijn appartement, klaar om te springen, klaar met het leven. Depressief door de druk als arbiter. Coltescu toen: “Ik belde mijn familie en vertelde hen om kalmte te blijven. Toch wilden ze te allen koste mijn flat betreden. De politie, de dokters en de brandweer stonden in mijn huis. Ik werd boos en stapte naar het raam. Ik vertelde hen dat ik geen publiek wilde.”

Volledig scherm Pierre Achille Webo kreeg de term 'negru' naar zich geslingerd door de Roemeense vierde scheidsrechter. © EPA

Volledig scherm Na de wedstrijd werd er heel wat gediscussieerd in de catacomben, maar beide ploegen kwamen niet meer op het veld. © Photo News

