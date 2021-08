Primeur voor Sheriff Tiraspol: eerste Moldavische club in groepsfase Champions League

Sheriff Tiraspol had dankzij de 3-0 zege vorige week op Dinamo Zagreb een riante uitgangspositie en wist deze vanavond te verzilveren. Het duel in Kroatië eindigde in 0-0. Voor Sheriff Tiraspol, dat eerder ook Rode Ster Belgrado uitschakelde, betekent dat dus een primeur: het is de eerste club uit Moldavië die de poulefase van de Champions League weet te bereiken. Ook RB Salzburg plaatste zich. De 1-2 overwinning bij Brøndby was ruimschoots voldoende, nadat Salzburg het heenduel thuis al met 2-1 had gewonnen.