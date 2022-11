POLL. Kans op Bayern als tegenstander bijna dubbel zo groot als kans op Benfica: ontdek hier de mogelijke tegenstanders van Club Brugge in achtste finales

Poll Welke tegenstander geniet uw voorkeur? Napoli

Bayern München

Tottenham

Chelsea

Real Madrid

Manchester City

Club Brugge kan het als tweede in groep B opnemen tegen alle groepswinnaars. Napoli is ondanks een nederlaag tegen Liverpool poulewinnaar in groep A. Bayern pakte de groepswinst in poule C. Tottenham trok het laken naar zich toe in groep D. Chelsea is de primus in groep E. Real Madrid haalde het in groep F. Manchester City was de beste in poule G. In groep H pakte Benfica de eerste plek na een strijd met PSG.

“Dat zijn serieuze kleppers hé”, vertelde Hans Vanaken toen hij dinsdag de namen van onder andere Chelsea, City en Bayern hoorde. “Maar alle 16 ploegen die overblijven zijn hele goeie teams. We zien het wel, eerst genieten van deze kwalificatie. De droom is om zo ver mogelijk te geraken in de Champions League. Eender tegen wie, maar liefst toch niet tegen een ploeg waar we al veel tegen speelden.”

“Ik heb helemaal geen voorkeur, we gaan kijken wie er uit de pot komt en dan gaan we onze kans daartegen inschatten", vertelde Carl Hoefkens. “We maken tegen iedereen kans, tegen sommige ploegen een hele kleine kans, maar een kans blijft een kans. Bayern, City, ... dat zijn wereldploegen, het is een gigantische challenge om daar iets tegen te kunnen doen.”

Kans op Bayern als tegenstander bijna dubbel zo groot als Benfica

In dat geval is er goed nieuws voor Hoefkens: de kans dat het van de zeven mogelijke tegenstanders Bayern München wordt, is immers het grootst. Teams uit één land mogen immers niet tegen elkaar uitkomen en dat beïnvloedt de loting. Bayern kan zo al zeker niet Leipzig, Dortmund of Frankfurt loten, wat de kans op Bayern voor Club uiteraard groter maakt. Hetzelfde verhaal met Napoli, zij kunnen niet uitkomen tegen Milan of Inter.

Van de Engelse clubs is er een iets grotere kans op Chelsea. Tottenham en Manchester City zaten met een Duitse ploeg in de groepsfase, wat een klein verschil in procentpunten betekent. Bayern (19,46%), Napoli (17,11%) en Chelsea (13,9%) dus als grootste kanshebbers voor Club, de kans op Benfica (10,79%) en Real (10,98%) is het kleinst. Wat het ook wordt: Club speelt op 14, 15, 21 of 22 februari eerst thuis, op 7, 8, 14 of 15 maart de return uit.

De loting voor de achtste finales van de Champions League is maandag live te volgen vanaf 12u op HLN.be!

Volledig scherm © Photo News