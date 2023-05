POLL. De Bruyne, Haaland of toch iemand anders: wie maakte de mooiste goal tot dusver in de Champions League?

Champions League “Wat een flop!”: waarom Mi­lan-ster Rafa Leão zich opwerpt als de advocaat van Charles De Ketelaere

La storia si sta ripetendo. Rafael Leão, dé sterspeler van AC Milan, heeft een déjà-vu. In de manier waarop Charles De Ketelaere (21) wordt behandeld en beoordeeld herkent hij zichzelf. Ook in Milaan herhaalt de geschiedenis zich. Is zijn tragedie van drie jaar seizoenen geleden vandaag de klucht?