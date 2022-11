POLL. Bayern? Real? Of Chelsea? Ontdek hier de mogelijke tegenstanders van Club Brugge in achtste finales en geef jouw voorkeur

Club Brugge kan het als tweede in groep B opnemen tegen alle groepswinnaars. Napoli is ondanks een nederlaag tegen Liverpool poulewinnaar in groep A. Bayern pakte de groepswinst in poule C. Tottenham trok het laken naar zich toe in groep D. Chelsea is de primus in groep E. Real Madrid haalde het in groep F. Manchester City was de beste in poule G. In groep H pakte Benfica de eerste plek na een strijd met PSG.