Pochettino gelooft in ommekeer: “Het zijn details die het verschil maken”

Bij de gelijkmaker ging doelman Keylor Navas in de fout en bij de tweede treffer schoot Riyad Mahrez de bal uit een vrije trap door de muur van spelers van PSG. “We zijn erg teleurgesteld over de twee tegendoelpunten”, aldus Pochettino. “Het is moeilijk te accepteren dat dit gebeurt in de halve finale, het is erg pijnlijk. Manchester was wat agressiever. Voor ons was het moeilijk de bal terug te veroveren.”

Desondanks gooit de Argentijn de handdoek nog niet. Op de counter valt er voor PSG mogelijk wel nog iets te rapen in het Etihad. “We gaven amper kansen weg, de wedstrijd was in evenwicht en het zijn details die het verschil maakten. We geloven echt wel dat we in Manchester nog iets kunnen neerzetten. We moeten daar ook durven in geloven.”