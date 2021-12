Pijnlijke exit: Wolfsburg-Belgen Europees uitgeschakeld na thuisnederlaag tegen Lille

Champions LeagueGeen mirakel voor Wolfsburg. De Bundesligaclub, waar er vier Belgen tussen de lijnen stonden, is met 1-3 onderuit gegaan tegen Lille. Hun Europees avontuur zit erop.

Delen per e-mail

Wolfsburg verscheen met drie Belgen aan de aftrap: Casteels, Bornauw en Vranckx. Hun opdracht was duidelijk: ze moésten winnen van Lille om door te stoten in de Champions League en Europees te overwinteren.

Na tien minuten volgde er echter een koude douche. Ikoné - heel de wedstrijd een gesel voor Bornauw en co - bediende Yilmaz, die er 0-1 van maakte. Wolfsburg daarentegen trapte in de eerste helft nog geen deuk in een pakje boter. Wisselvallige ploeg. Weinig creativiteit ook.

Aster Vranckx was een van de weinige lichtpunten. Invaller Lukebakio kon z’n stempel niet drukken. Bornauw had het moeilijk, net als heel de Wolfsburg-defensie. En zonder een sterk keepende Casteels zou de score nog veel hoger zijn opgelopen. Na de pauze maakte Lille het helemaal af. Jonathan David - ex-AA Gent- en invaller Angel Gomes zetten de 0-3 op het bord. In het slot tekende Steffen nog voor de eerredder.

Wolfsburg, dat ook in de Bundesliga teleurstelt met een achtste plek, is zo Europees uitgeschakeld. Vier Belgen minder dus in de Champions League.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.