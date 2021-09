Philippe Clement: “Willen minstens drie keer stunten” - Vanaken: “Kunnen elke ploeg pijn doen”

Philippe Clement wil meer. Veel meer. “Minstens drie stunts” in deze campagne van de Champions League om precies te zijn. “Want dan ga je naar een ander niveau.”

Alleen: hoe doe je dat precies, coach? Wat is daarvoor belangrijk? “In de eerste plaats geloof. Maar dat hebben de jongens en dat mogen ze ook hebben op basis van het verleden. Daarnaast is er ook nog méér verbetenheid nodig. En kwaliteit. Ik bedoel: rust aan de bal om je momenten te pakken en de juiste keuzes te maken. Dat komt ook met de ervaring. Onze jonge aanvallers gaan hierin over twee jaar nog verder staan dan nu. Zie naar het proces van Hans. Maar intussen is de Champions League natuurlijk de beste leerschool om die ervaring op te doen”, aldus Clement, die tevreden zou zijn met een tweede opeenvolgend gelijkspel. “Een punt zou een nieuwe stunt zijn. Winnen een nóg grotere. Ik wil evenwel nu niet focussen op het resultaat. Het belangrijkste is dat iedereen zijn niveau haalt en een aantal jongens het zelfs overstijgt. Zo niet, moet je heel veel geluk hebben. Wij gaan alvast proberen om met overtuiging, lef en op een goeie manier voor de dag te komen. Da’s een grote uitdaging, want hun pressing is impressionant.”

Clement zag de afgelopen dagen heel wat wedstrijden en compilaties van RB Leipzig. Ook hij weet dus dat “die 6-0 niet zo plots is”. En dat afgelopen weekend tegen Hertha Berlijn “alles in zijn plooi” is gevallen, “met een andere manier van spelen”. “Wij gaan hoe dan ook uit van onze eigen kwaliteiten. Dat hebben we tegen PSG ook gedaan. Anders kom je niet aan al die kansen. Het was toen evenwel nog niet perfect – daarvoor hadden we moeten winnen”, beseft Clement. “Aan ons om nu zowel voetballend als fysiek onze voet te zetten naast Leipzig. Tegen jongens als Nkunku, van wie ik zeker ben dat hij in de toekomt op een nóg hoger niveau zal spelen. Maar het wordt interessant, want wij hebben ook jongens met een mooie toekomst voor zich.”

Hans Vanaken: “Als je PSG kan pijn doen, kan je eender wie in de problemen brengen”

Het gelijkspel tegen PSG heeft Hans Vanaken “vertrouwen gegeven voor de verdere campagne”. Omdat Club zich die dag “heel compleet” toonde. “En als je PSG zó in de problemen kan brengen, kan je eender wie pijn doen.” Vanaken beseft evenwel dat je RB Leipzig niet kan vergelijken met de attitude en de spelopvatting van PSG – “een heel andere ploeg, een heel ander gegeven”. Concreet: “Leipzig zal meer druk zetten, en is heel sterk in de omschakeling. Wij zullen ook minder de bal mogen hebben.”

Dat Leipzig afgelopen weekend plots van systeem is veranderd, maakt het voor Vanaken en bij uitbreiding Club wel “wat moeilijker om te verwachten hoe ze nu gaan spelen”. Wordt het opnieuw een driemansdefensie of toch zoals in het begin van het seizoen met vier achterin? Vanaken: “Ach, we zullen kijken wat de beste oplossing is om tegen zo’n ploeg te spelen. We moeten ons plan zo goed mogelijk uitvoeren en profiteren van de plekken waar we hen pijn kunnen doen.”

