Philippe Clement weet wat Club straks absoluut niet mag doen: “Als we achteruit gaan lopen, verliezen we”

Zijn analyse na twee speeldagen en vier wedstrijden in groep F is kristalhelder: “Dortmund is duidelijk de beste ploeg. Het toonde het meeste kwaliteit.” Hun derde plek, door een 3 op 6, doet misschien iets anders vermoeden, maar Clement kijkt verder dan “de resultaten”. Hij heeft gezien wat hij gezien heeft. Dat Dortmund “meer dan 60% balbezit” had tegen Lazio – “het was er de beste ploeg”. En tegen Zenit had Dortmund “zelfs bijna 70% bal­bezit”.

Hij hoefde de namen niet te noemen. U kent ze intussen wel – Haaland, Sancho, Brandt, Hazard... “Dortmund heeft heel veel voetballende kwaliteiten. In alle linies. Van de doelman tot hun diepste aanvaller. Het is een ploeg die een tegenstander achteruit duwt. Die de bal wil hebben. Aan ons om niet achteruit te lopen. Anders kan je één keer op tien of twintig wedstrijden geluk hebben, maar in alle andere gevallen verlies je.”

Vandaar dat Clement “lef” predikt. Hij wil dat zijn ploeg zich presenteert zoals het dat in Madrid en Parijs deed. Of zoals in Sint-Petersburg, en vorige week tegen Lazio. “We moeten durven voetballen. Ook de bal proberen te hebben. Onze eigen kans durven gaan.”

Rekenen doet hij daarbij nog niet. Liefst wint hij uiteraard – “al zou een gelijkspel tegen dit Dortmund ook heel goed zijn”. Maar het is niet dat Clement met een achterliggend puntenschema in zijn hoofd zit. “Rekenen is slecht. Da’s mijn ervaring als speler en als coach. Als je te veel rekent, haal je je kwaliteiten naar beneden. Ik zeg al anderhalf jaar tegen mijn spelers dat ze er vol moeten voor blijven gaan. Dat ze moeten blijven strijden. En dat ze het tempo hoog moeten zien te houden. Zelfs in de Jupiler Pro League mag je niet beginnen rekenen als je 2-0 voorstaat, want dan kom je in de problemen”, refereerde hij nog eens fijntjes naar het gelijkspel tegen KV Mechelen van afgelopen zaterdag.

Volledig scherm © Photo News

Met of zonder Deli?

Clement was de persconferentie overigens begonnen met een dienstmededeling. Eén die hij tot drie keer toe herhaalde – telkens wat geïrriteerder. “Ik ben een coach, geen dokter.” Clement houdt niet van te veel vragen over Covid-19. “Ik ben bezig met de jongens die beschikbaar zijn.” De vraag is evenwel: hoort Simon Deli daar vanavond bij? De verdediger testte begin deze week “vermoedelijk positief”, maar Club legde zich daar niet bij neer. “Omdat er de jongste tijd bij andere clubs in Europa heel veel dingen gebeurd zijn.” Herinner u hoe ­Lazio vorige week, op de dag van de wedstrijd, alsnog Andreas Pereira na een nieuwe test liet overvliegen naar Brugge. En kijk naar Ajax, waar ook Tadic, Onana en Gravenberch dankzij een bijkomend onderzoek plots wél mochten spelen, gisteravond tegen Midtjylland.

With or without Deli: vandaag krijgt Club daar duidelijkheid over. En dan maar hopen – als hij negatief heeft getest – dat de Ivoriaan niet opnieuw onder zijn ­niveau acteert, zoals de voorbije weken.

Volledig scherm © BELGA

“Als Deli niet beschikbaar zou zijn, dan zal Ricca met een inspuiting op de bank zitten. Omdat we niet genoeg verdedigers meer hebben”, gaf Clement nog mee.

Odilon Kossounou zal in dat geval normaal gezien de plek van Deli inpakken. Een andere optie lijkt er niet. Balanta speelde er eens, maar dat was een drama en er zijn vooralsnog geen signalen dat zijn vormdip over is. En Ricca heeft nog te veel last van die voetblessure die hij in Sint-Petersburg opliep. Zonde, want wat speelde hij er sterk. Clement: “Tegen OHL hebben we hem nog met een inspuiting laten spelen, maar nadien had hij nóg meer last.”

Dan toch een béétje dokter, coach?

Volledig scherm © BELGA

Lees ook: