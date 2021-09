Philippe Clement: “We willen drie keer stunten in deze Champions League” - Vanaken: “Kunnen elke ploeg pijn doen”

Dat het 1-1-gelijkspel tegen PSG hen nóg meer geloof in eigen kunnen heeft gegeven, vertelde Hans Vanaken. “Het resultaat en spel tegen PSG gaf ons vertrouwen. Maar nu gaan we een volledig andere tegenstander treffen. Leipzig speelt meer op de pressing en wij zullen meer de bal hebben. Het wordt een andere match. Met onze kwaliteiten kunnen we elke ploeg pijn doen. Het gevaar komt ook bij ons van elke kant. Als je PSG in de problemen kan brengen, dan kan dat tegen eender welke ploeg.”

Dat beaamde ook coach Philippe Clement. “We zullen ons niet té veel aanpassen aan de tegenstander. Als we achteruit kropen tegen PSG, dan hadden we ook geen gelijkspel gehaald, hé. Ik heb al veel Europese campagnes met Club meegemaakt. Meestal kan je één keer per jaar stunten. Maar in deze poule willen we dat drie keer doen - als dat lukt, stijg je naar een ander niveau. We willen onze voet naast Leipzig zetten. Hoe we dat willen doen? Het begint met geloof. De jongens hebben bewezen dat ze het kunnen. En ook gebetenheid en kwaliteit om de juiste keuzes te maken op de juiste momenten is belangrijk. We zitten met veel jonge spelers die binnen 2 à 3 jaar nog beter zullen zijn. Dit podium is een ideale leerschool voor hen. Tegen PSG hebben we het goed gedaan, maar niet perfect, want eigenlijk moesten we die match winnen.”