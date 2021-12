Philippe Clement overschouwt de uiteenlopende Champions League-campagne: “Dit was geweldig interessant”

Hoeveel geef je Club voor deze Champions Leaguecampagne?

(blaast) “Oef, da’s een moeilijke vraag, zo kort na de wedstrijd. (denkt na) Een zes of een zeven op tien, zou ik zeggen. Omdat de eindbalans positief is. Maar ook omdat het op en af gegaan is in deze campagne. We hebben twee exceptionele wedstrijden gespeeld, waarin jongens boven hun niveau zijn gestegen, maar vervolgens kenden we te veel ups en downs in de resterende matchen. Zoals ook hier, tegen PSG. Als je na zeven minuten al twee goals hebt geslikt, beleef je een heel moeilijke start. Veel ploegen zouden in zo’n scenario mentaal breken – uit teleurstelling. Maar dat heeft mijn groep niet gedaan. De jongens zijn recht gebleven en met de borst vooruit blijven gaan. Da’s belangrijk. We hebben voor rust nog kansen afgedwongen, net als in de tweede helft, waarin we ook konden scoren. Spijtig dat we nadien nog die lichte penalty tegen kregen.”

Wat weegt voor jou door? Dat gelijkspel tegen PSG en die overwinning in Leipzig, of die zware nederlagen tegen Manchester City, thuis tegen Leipzig en hier in Parijs?

“Gevoelsmatig… (zucht) Puur emotioneel zou het een groot verschil zijn geweest als we hier met punt waren geëindigd, na thuis te hebben verloren van PSG. Maar je moet naar het geheel kijken. Naar de kwaliteit die tegenover ons stond. Iedereen zei meteen na de loting dat we 0 op 18 gingen halen. Dat we geen kans maakten. Terwijl we toch vier punten hebben behaald. Vier dik verdiende punten – de jongens brachten in die twee wedstrijden goed voetbal. Net zoals hier, in de tweede helft. (mijmert) We zijn er volledig voor gegaan, tot en met de laatste speeldag. En als je kijkt naar de budgetten in deze groep, dan is dit een sterke prestatie. Dan heeft mijn team een goede job gedaan.”

De voorbije jaren overwinterden jullie in Europa. Twaalf maanden terug in Rome scheelde het zelfs amper twee centimeter of Club was door in de Champions League.

“Maar je kan deze poule niet vergelijken met die van vorig jaar. Dit was een andere wereld. Dit was een groep des doods. Je moet ook wat geluk hebben tegen wie je uitkomt. Dit was iets anders dan Lazio en Zenit. We hebben tegen twee van de vier beste ploegen ter wereld gespeeld, en met Leipzig tegen een Europese subtopper. Vandaar ook dat dit een geweldig interessante campagne is geweest voor Club Brugge. Aan ons om nu de juiste lessen hieruit te trekken – dat zullen we ook doen –, zodat we beter worden in de competitie en in de beker.”

Als je naar die doelpunten van Mbappé kijkt, denk je dan: we geven te veel ruimte weg? Of: hier valt niets aan te doen?

“Uiteraard zijn er altijd dingen die een pak beter kunnen. Je kan niet altijd alles perfect doen. Maar Mbappé is wel iemand met uitzonderlijke kwaliteiten. Dat weet iedereen. Bij zijn eerste doelpunt waren we trouwens vrij ongelukkig – zonde hoe die bal tussen iedereen door geraakte. Ik heb het eerder al gezegd: als je tegen zo’n ploeg met spelers van wereldklasse een resultaat wil halen, heb je een ongelooflijke dag nodig. En moet je in elke zone efficiënt zijn. Maar dat waren we niet.”

Waarom besloot je voor de jonge, onervaren Cisse Sandra te kiezen?

“We wilden 4-3-3 spelen, om de structuur in de ploeg te houden en niet alles om te gooien. Anders is het minder herkenbaar voor iedereen. We moeten hierop de volgende maanden verder bouwen, want er komen nieuwe jongens bij. Bovendien was dit een geweldige ervaring voor Cisse. Hij heeft net als tegen Seraing goeie dingen laten zien, en ook moeilijke momenten gehad. Net zoals de Charles De Ketelaere tegen PSG twee jaar geleden nog niet de Charles De Ketelaere was van nu. Nogmaals: dit zijn ongelooflijke lessen. Van dit soort wedstrijden word je sterker. Als je ziet welke stappen Charles de voorbije Champions Leaguecampagnes gezet heeft. Ook nu zijn er spelers gegroeid. Noa (Lang), Charles, Cisse, Ignace (Van der Brempt), Nsoki die erbovenop gekomen is na City… Deze ervaringen zullen opbrengen. Voor hen én voor Club Brugge.”

