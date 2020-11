Philippe Clement: “Of ik in een stunt geloof? Natuurlijk”

Champions League“Dortmund behoort tot de top tien van Europa”, zegt Philippe Clement. Maar dromen mag en moet uiteraard in de Champions League. “Of ik in een stunt geloof? Natuurlijk.” In die missie zal Club niet enkel verdedigen.

Op papier wordt het morgen de lastigste wedstrijd voor blauw-zwart. “In onze groep is Dortmund het team met de meeste kwaliteiten”, zegt Club-coach Philippe Clement daags voor de match. “Binnen Europa behoren ze zelfs tot de top tien. We krijgen dus een enorme uitdaging. Of ik geloof dat we kunnen stunten? Natuurlijk. Ik ben altijd de eerste die daarin gelooft, want elke wedstrijd heeft z’n eigen verhaal. Al besef ik wel dat we dan top moeten zijn en Dortmund fouten zal moeten maken.”

Hoe wil Clement een punt of zelfs punten sprokkelen? “We gaan niet in de zestienmeter hangen. Daar geloof ik niet in. Zeker niet met een type als Haaland. We moeten ook onze eigen kans gaan en voor een goal gaan. Dat lijkt me logisch.”

Mata: “Haaland bekampen met vertrouwen”

De Club-defensie heeft de aartsmoeilijke taak om Haaland het scoren te beletten. “We weten allemaal dat het een geweldige speler is”, stelt Clinton Mata. “En we hebben allemaal gezien hoe hij vier keer scoorde tegen Hertha. We moeten hem bekampen met veel zelfvertrouwen en mogen hem niet de kans geven om aan zijn sprint te beginnen. Want hij is snel. Sneller dan mij? Dat zien we morgen, hé.”

