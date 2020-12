Philippe Clement: “Geen mooiere plek in de wereld dan Rome om geschiedenis te schrijven”

Champions LeagueHun missie is al geslaagd, maar Club Brugge wil meer. Ook na Nieuwjaar in de Champions League spelen. “We gaan ons voluit smijten”, vertelt Philippe Clement aan de vooravond van het duel tegen Lazio.

De opdracht kan niet duidelijker zijn. Winst tegen Lazio betekent een straffe overwintering in de Champions League. Rekenen moet dus niet. “Zoals we nooit hebben gedaan”, vertelt coach Philippe Clement aan de vooravond van de slotspeeldag. “We speelden altijd en overal om te winnen. We hebben altijd geprobeerd om goals te maken en de ene match lukte dat al beter dan de andere. Dus we moeten niets veranderen aan onze filosofie, en dat kan belangrijk worden.”

Wat voor een Lazio verwacht Clement? “Het is een ploeg die een blok zet - met alle jongens inzakt en verdedigt. Ze schakelen ongelofelijk snel om. Qua countervoetbal is het misschien de beste ploeg in Europa - of zeker top drie. We moeten enerzijds die tegenaanval er dus uithalen en anderzijds door dat blok geraken. Dat deden we enkele keren goed in de heenmatch, alleen moeten we nu wel zien te scoren.”

Het kan een historische avond worden. “Er is geen mooiere plek in de wereld dan Rome om geschiedenis te schrijven. Ik ben een geweldige fan van Italië en heb veel Italiaanse vrienden - gelukkig geen supporters van Lazio. We hebben een mooi parcours afgelegd en dit kan de kers op de taart zijn. We gaan ons voluit smijten.”

Ruud Vormer kwam zaterdag niet in actie door buikklachten. “Ruud kreeg medicatie en voelt zich veel beter”, duidt Clement. “Dus dat komt in orde. Simon Deli en Krépin Diatta gaan straks meetrainen met de groep, nadien maken we een evaluatie op.”

Tot slot nog een woordje over Noa Lang, die zich razendsnel tot een belangrijke schakel opwierp bij dit blauw-zwart. “Het was niet evident om hem te overtuigen om naar ons te komen. Hij had veel andere aanbiedingen van grotere namen. Maar hij koos bewust voor ons project en hij kon zich snel ontbolsteren in onze groep.”

