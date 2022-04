Pep Guardiola wordt helemaal gek bij ‘dummy’ Vinícius Jr.: “Hij is een fantastische speler”

Champions LeagueSpektakel in het Etihad gisteren. Zeven goals, twee schitterende ploegen en qua palmares misschien wel de twee beste trainers van de laatste 20 jaar. “Ik ben heel fier over de manier waarop mijn ploeg heeft gespeeld”, aldus Guardiola, die helemaal gek werd bij de ‘dummy’ van Vinícius Jr. voorafgaand aan de 3-2.

“Het was een goede wedstrijd met twee ploegen die over spelers met veel kwaliteiten beschikken”, zei Pep Guardiola na de match. “We hebben gewonnen, nu gaan we rusten en daarna wacht Leeds. Volgende week gaan we naar Spanje. Er had een beter resultaat ingezeten, maar je moet het over de twee wedstrijden bekijken.”

“In de eerste helft waren we heel goed. Het wordt een goeie test voor de persoonlijkheid van de ploeg. Ik klaag niet over de prestatie, noch over het resultaat. Ik ben heel fier over de manier waarop mijn ploeg heeft gespeeld. We hebben alles geprobeerd om te winnen maar het resultaat is wat het is.”

Tijdens de wedstrijd dook er overigens een geweldig beeld op van Guardiola. Daarop is te zien hoe de coach van Manchester City helemaal gek wordt na de ‘dummy' van Real-speler Vinícius Jr. bij Fernandinho. Uit die actie zou de Braziliaan ook de 3-2 maken. “Hij is een fantastische speler”, spaarde Guardiola z'n lof niet.

Ancelotti: “We moeten beter verdedigen”

Carlo Ancelotti zag Real slecht beginnen. Na amper elf minuten stond de Koninklijke al 2-0 in het krijt. “We zijn heel slecht begonnen”, erkende de trainer. “Maar daarna hebben we een goeie reactie getoond. We hebben tot het einde geknokt, zijn in de wedstrijd gebleven.”

“Maar de evaluatie is ook duidelijk: we moeten beter verdedigen. We waren goed aan de bal, maar in een wedstrijd met zoveel doelpunten moet je achterin beter staan. Het is een nederlaag die ons in leven houdt voor de return in Bernabeu. We kunnen het hen daar lastig maken.”

