Pep Guardiola vol lof voor piloot die De Bruyne & co door stormweer loodste: “Hij was ongelofelijk”

Champions LeagueEen zorgeloze citytrip naar Lissabon kreeg een niet zo zorgeloos einde. Zo moest het vliegtuig met daarin Kevin De Bruyne en de volledige spelerskern en omkadering van Manchester City afgelopen woensdag uitwijken naar Liverpool om te landen, omdat het toestel boven Manchester af te rekenen kreeg met hevige rukwinden. Op zijn persconferentie in de aanloop naar de match tegen Tottenham van morgen had coach Pep Guardiola dan ook niks dan lof voor de piloot.

Storm Dudley raast momenteel over ons land, maar ook over het kanaal zijn ze er niet gespaard van gebleven. Daar kan ook Kevin De Bruyne nu een woordje over meespreken. Daags nadat hij en zijn ploegmaats Sporting Lissabon forfaitcijfers hadden aangesmeerd in de heenmatch van de achtste finales van de Champions League, stapten ze in de Boeing 757 van Titan Airways die hen terug naar Manchester moest brengen. Maar dat verliep dus niet bepaald volgens plan. (Lees verder onder de video)

De bedoeling was om te landen in Manchester, maar op de beelden hierboven is te zien hoe de extreme weersomstandigheden daar een stokje voor staken. De wind was zelfs zo hevig dat het vliegtuig op een gegeven moment gewoon ter plaatse leek te blijven hangen. De piloot slaagde erin om zijn toestel vrij stabiel te houden, maar ondanks drie pogingen om te landen in Manchester - zie ook op het kaartje hieronder - koos toch hij toch eieren voor zijn geld: uitwijken naar Liverpool, om daar zijn passagiers heelhuids af te zetten op de John Lennon-luchthaven.

Volledig scherm Het traject van de Boeing 757. © Rv

“Welkom in de voetbalhoofdstad van Engeland”

Zowel Manchester City als de luchthaven van Liverpool konden achteraf dan ook bevestigen dat iedereen veilig voet aan de grond zette. Die laatste deed dat trouwens met een kwinkslag. “Schitterend dat we de spelers van Manchester City veilig kunnen verwelkomen in de voetbalhoofdstad van Engeland”, klonk het onder meer in de tweet. Dat Liverpool in de Premier League momenteel 9 punten achterstand telt op de titelrivaal uit Manchester, deed er dus eventjes niet toe.

Op 9 maart staat de overbodige terugwedstrijd tussen City en Sporting geprogrammeerd.

Guardiola: “De piloot was ongelofelijk” “Om eerlijk te zijn, zag het er op video veel schrikwekkender uit dan hoe we het eigenlijk gevoeld hebben”, kwam Pep Guardiola vandaag, op zijn persconferentie ter voorbereiding van de match tegen Tottenham van morgen, nog een keertje terug op het voorval. “Maar de piloot was ongelofelijk. Hij praatte met ons, stelde ons gerust. Zei op rustige manier dat hij nog een keertje opnieuw ging proberen te landen. Wanneer dat niet lukte, gaf hij aan dat we naar Liverpool zouden uitwijken... Hij deed het voortreffelijk”, klonk het vol lof bij de Spanjaard.

Volledig scherm Het vliegtuig van Kevin De Bruyne (rechts) en zijn ploegmaats raakte in moeilijkheden boven Manchester. © Reuters, RV