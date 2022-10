Penalty of niet? Jan Mulder en Marc Degryse zijn het oneens: “Is de intentie niet voldoende?”

Club Brugge ONS RAPPORT. Als twee ‘zesjes’ de ‘minsten’ zijn, dan weet je het wel: de punten na Clubs knalpresta­tie

Glorieavond voor Club Brugge in Porto. Blauw-zwart kreeg het Drakenstadion stil met een bijzonder sterke partij. Alleen maar uitblinkers dus in ons rapport. Van een rots in de branding over een sterke Onyedika tot “good old Hans”: onze punten.

14 september