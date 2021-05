“Papa, mama, ik hou van jullie”: de ontroerende boodschap van Daniel Van Buyten na de CL-triomf met Bayern in 2013

Champions LeagueZaterdag kijkt Kevin De Bruyne met Manchester City Chelsea in de ogen in de finale van de Champions League. Als ‘KDB’ wint, wordt hij pas de vijfde Belg die de ‘Beker met de Grote Oren’ op zijn palmares schrijft. In 2013 werd Daniel Van Buyten de eerste door met Bayern Dortmund te verslaan op Wembley. Een reconstructie van die finale.

In Froidchapelle, Henegouwen, rollen in een huiskamer tranen van geluk. Een boodschap van zoonlief op een wit t-shirt gaat recht naar het hart: ‘Papa, Mama, hartje’. Op de absolute hoogdag in zijn carrière, de Champions Leaguewinst in 2013 met Bayern, eert Daniel Van Buyten in de eerste plaats zijn ouders. “Aan hen heb ik alles te danken.”

Noem het een voorgevoel. Derde keer, goeie keer. In de namiddag voor de Champions Leaguefinale, 25 mei 2013, zondert Daniel Van Buyten zich af op zijn hotelkamer.

Hij vreest dat hij ’s avonds op de bank zal zitten, maar dat drukt de ‘moral’ niet. Hij is 35. Speelt bij een van de grootste clubs in de wereld en heeft zijn steentje bijdragen op de weg naar Wembley. Tegen Arsenal. Tegen Juventus. Op Barcelona, waar Bayern in de halve finales voor 95.000 demonstreert.

Als Bayern na de verloren finales van 2010 tegen Inter en die pijnlijke van 2012, in de eigen Allianz ArenA tegen Chelsea, eindelijk triomfeert, heeft hij meer dan zijn steentje bijgedragen. Sereen leeft hij toe naar wat het hoogtepunt in zijn loopbaan moet worden.

Volledig scherm © EPA

In zijn ogen kan Bayern niet verliezen. Niet voor niets is Borussia Dortmund in de Bundesliga op 25 punten geëindigd. Het vertrouwen is groot.

Op het bureau in de kamer strijkt hij met de handen een wit onderlijfje met lange mouwen glad. Hij heeft plannen waarvan niemand op de hoogte is.

Papa als grote held

Met een zwarte alcoholstift pent hij in drukletters twee woorden neer: ‘Papa’, ‘Maman’. Met daaronder een hartje. Simpel maar duidelijk Zijn hoogdag wil hij delen met de mensen aan wie hij alles te danken heeft: zijn ouders.

“Een boodschap recht uit mijn hart. Op privévlak zijn de voorbije jaren niet gemakkelijk geweest. Er waren veel pijnlijke momenten. Op die manier wil ik mijn ouders dank u zeggen voor alles wat ze voor me gedaan hebben.”

In het voorjaar van 2009 verloor Van Buyten bijna zijn vader door een hersenbloeding – hij raakte verlamd. Het heeft ‘Big Dan’ getekend. Zijn pa, een ex-worstelaar, is altijd zijn alles geweest. Zijn grote held.

Volledig scherm © Photo News

Maar first things first in Londen: eerst die finale winnen. Zoals verwacht staat het nummer ‘5’, met daarachter ‘Van Buyten Daniel’, bij het lijstje van zeven invallers. Er zijn er maar elf die kunnen spelen. Boateng en Dante, in 2008 nog kampioen met Standard, krijgen de voorkeur.

Vanop de bank ziet Van Buyten niet het wedstrijdverloop dat hij eerder op de dag in gedachten had. Dortmund, getraind door ene Jurgen Klopp, drukt Bayern weg.

Toch klimt de Rekordmeister na rust op voorsprong. Mario Mandzukic vanop de stip. Ilkay Gundogan zet de stand acht minuten later vanop de stip weer in evenwicht. Zenuwen nemen toe. Niet in het minst bij Jupp Heynckes, zijn trainer.

Van Buyten ondervindt het aan den lijve. Twee keer wordt hij uitgestuurd om op te warmen, twee keer weer teruggeroepen. Boateng zit met een probleem. Hij kan verder.

Bayern ontsnapt. Robert Lewandowski brengt Dortmund op voorsprong met een geweldig doelpunt. De vlag gaat omhoog. Afgekeurd wegens een voorafgaande fout.

Volledig scherm © EPA

De match stevent af op verlengingen. Tot Arjen Robben in de laatste minuut van de reguliere speeltijd Bayern verlost. Aan de zijlijn staat ‘Big Dan’ te springen als een klein kind. In extase. Alsof hij het winnende doelpunt zelf heeft gemaakt. De Champions League staat eindelijk op zijn palmares. Voor hem is zijn carrière af.

Meteen na de wedstrijd vraagt hij de materiaalman om het witte shirt, dat nog in de kleedkamer ligt, te brengen. Terwijl anderen met de vlag van hun land zwaaien, hangt hij een speciaal shirt rond de heupen.

Een dan hij in de aandacht wel brengen. Hij zoekt de fotografen op. Hij poseert er fier mee. Naast de beker. Een televisiecamera krijgt zijn shirt in het vizier. In Froidchapelle komt de boodschap de huiskamer binnen. Er rollen tranen van geluk.

Tijdens de bekeruitreiking dwalen de gedachten van Van Buyten even af. Hij denkt terug aan zijn jeugd. Toen hij daar, in Henegouwen, met een autobanden om het middel stond te trainen, met pa als drilmeester, en de buren hen gek verklaarden. Alle werk is niet voor niets geweest.

Op zijn negentiende speelde hij nog in tweede provinciale, nu staat hij, op zijn vijfendertigste, aan de top van Europa.

Jongensdroom.

25 mei 2013 - Wembley, Londen

Borussia Dortmund - Bayern München: 1-2

Toeschouwers: 86.298

Scheidsrechter: Nicola Rizzoli (Italië)

Doelpunten: 60' Mandžukić (0-1), 68' Gündoğan (1-1, pen.), 89' Robben (1-2)

Dortmund: Weidenfeller; Piszczek, Subotić, Hummels, Schmelzer; Bender (90' Şahin), Gündoğan, Reus; Błaszczykowski (90' Schieber), Lewandowski, Großkreutz

Bayern: Neuer; Lahm, Boateng, Dante, Alaba; Javi Martínez, Schweinsteiger, Müller; Robben, Mandžukić (90' Gómez), Ribéry (90' L. Gustavo).