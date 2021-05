Papa De Bruyne kijkt met spanning uit naar vanavond: “Voor Kevin wordt dit de belangrijkste match uit zijn clubcarrière”

En toch zal ook Kevin De Bruyne lichtjes nerveus zijn voor vanavond. Om 21u neemt hij het met Man City op tegen PSG voor een plek in de finale van de Champions League. “Op een matchdag hebben we nooit contact”, aldus Herwig. “Kevin zit heel de dag bij de ploeg, hé. Alleen als Michèle (de vrouw van Kevin, red.) nog een berichtje stuurt, zal hij antwoorden. Mijn vrouw stuurt na de wedstrijd wel altijd een sms’je. Hoe wij de match zullen volgen? Samen, voor televisie in de zetel. Dat we er niet bij kunnen zijn in het stadion, is zeer erg. Zeker bij zo’n wedstrijden. Maar goed, dat zijn nu eenmaal de huidige omstandigheden. Er zijn geen supporters toegelaten, ook niet voor de finale.”