OVERZICHT. Ajax speelt Rangers al in eerste helft op een hoopje, Sporting gaat winnen bij Frankfurt

Champions LeagueDe Champions League is terug. Niet alleen Club Brugge, maar ook Ajax, Liverpool, Bayern, Barcelona en Inter komen vanavond in actie. Op deze pagina vindt u alle uitslagen op een rijtje.

Ajax is de eerste leider in groep A. De Amsterdammers ontvingen in de ArenA de Rangers uit Schotland. De ploeg uit Glasgow had op weg naar de poulefase van de Champions League nog Union nipt uitgeschakeld. In de eerste match van de groepsfase gingen de mannen van coach Giovanni van Bronckhorst met de billen bloot. Na één helft stond het al 3-0 in het voordeel van de thuisploeg.

Ex-Club Bruggecoach Alfred Schreuder zag zijn ploeg op voorsprong klimmen via Edson Alvarez. Op het halfuur verdubbelde Berghuis de score en nog geen minuut later zette Kudus de 3-0 op het bord. Ajax was heer en meester. Rangers had nog geen 30 procent balbezit en noteerde zelfs geen enkel schot op doel in de eerste helft.

Ook na de rust bleef Ajax baas. Barisic leek even te milderen, maar de videoref kwam tussen voor voorafgaand buitenspel. Uiteindelijk zou Bergwijn de 4-0-eindcijfers op het bord zetten. Straks is het in groep A nog aan Napoli en Liverpool.

Volledig scherm © ANP

Sporting wint bij Frankfurt in Groep D

Europa League-winnaar Frankfurt ontving in het eerste groepsduel in Groep D Sporting Lissabon. De Duitsers met Daichi Kamada (ex-STVV) en Mario Götze in de basis hielden in de eerste helft gelijke tred met de bezoekers. In de tweede helft deden de Portugezen even over het uur evenwel het licht uit. Edwards en Trincao zetten met twee goals in drie minuten tijd Frankfurt met de rug tegen de muur. Nuno Santos gaf tien minuten voor tijd het nekschot. Sporting voorlopig boven in groep D. Straks kijken Marseille en Tottenham elkaar nog in de ogen.

Volledig scherm © AFP