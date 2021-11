Opvallend beeld: Leipzig-verdediger Gvardiol springt tijdens viering tegen vol bekertje bier

Champions League “Zeggen dat hij uit elke bal het maximale haalde is te veel lof”: Degryse haalt in HLN Sportcast werkpunt voor De Ketelaere aan

Opnieuw een sterke prestatie in de Champions League, weer in de selectie van de Rode Duivels: Charles De Ketelaere raast maar door. In HLN Sportcast bespreken Jonas Decleer, Marc Degryse en Gilles Mbiye Beya de groeimarge van de 20-jarige aanvaller en vooral Degryse ziet nog een punt waar ‘CDK’ progressie kan boeken.

6 november