Opnieuw geen kwartfinale in voor Juventus en Cristiano Ronaldo: Porto stunt met z'n tienen na verlengingen

Champions LeagueGod liet Sergio C. niet in de steek. Sergio O. evenmin. De middenvelder, op een blauwe maandag nog op de loonlijst van KV Mechelen, trapte met een vrijschop die door de muur ging FC Porto naar de kwartfinales. Exit Cristiano Ronaldo en co.

Sérgio Conceição triomfeerde in Turijn. Een trainer door het dolle heen. Dat visitekaartje ligt er nu. Sergio C. maakt naam als coach in Europa. Stunt na een ongelooflijke wedstrijd. Standgehouden met zijn tienen tegen een zwart-witte tornado.

Hand in hand met de voormalige Gouden Schoen stond ene Sérgio Miguel Relvas de Oliveira. Doet zijn naam misschien een lichtje branden?

Op 26 augustus 2011 schreef collega Kjell Doms op pagina 28 van Het Laatste Nieuws: ‘KV Mechelen huurt Portugees talent’. Het waren de tijden dat er omzichtiger werd omgesprongen met ‘mega-‘ en ‘super-‘ voor elke jonge opkomende speler.

Oliveira, jeugdinternational voor zijn land, kon moeilijk aarden in Mechelen, was er na paar maanden alweer weg, maar de middenvelder liet wel enkele herinneringen achter. Twee vrijschopdoelpunten bij zijn debuut, in de beker tegen Oostende. Een fantastische streep op Sclessin, die KVM er vorig jaar nog eens uitlichtte op zijn Twitteraccount. Buskruit in de benen. Via omzwermingen kwam het dan toch nog goed met Oliveira. Ondertussen is hij ook A-international voor Portugal. Dinsdag was hij held voor een dag. Cristiano Ronaldo duwde hij netjes in zijn schaduw.

Ene Federico Chiesa leek Oliveira nochtans van het heldenpodium te duwen. Juventus huurde Ronaldo in om de Champions League te winnen, maar bouwt zijn toekomst rond de Italiaanse aanvaller van 23 jaar. Zijn man-in-vorm.

Sergio Conceição, diepgelovige trainer van FC Porto, aanriep de Goden, maar zijn spits Mehdi Taremi liet hem in de steek met twee gele kaarten in evenveel minuten. Chiesa maakte op aangeven van Cristiano Ronaldo de gelijkmaker en vervolgens ook de tweede. Alles te herdoen. De heenmatch was ook al in 2-1 geëindigd.

Porto boog, maar brak niet. Straf defensief werk. Pepe. Paal. De buitenspelvlag. Lat. Alleen brachten ze redding. Verlengingen dus.

In de tweede mocht Sérgio O. aanleggen bij een vrijschop. In Mechelen wisten ze al dat hij dat kon. Zijn vrijschop vloog onder de voeten van een springende Ronaldo door en verdween via de keeper in doel.

Rabiot maakte meteen de 3-2, maar Porto triomfeerde.

Wat een thriller.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.