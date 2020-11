Opgepast, Tibu! Alleen Messi en Ronaldo scoorden meer tegen Courtois dan Lukaku (en als hij scoort, wint hij)

Champions LeagueSlipgevaar voor Real, vanavond in en tegen Inter. Courtois (28) versus Lukaku (27). Die eerste zonder een gekwetste Ramos voor hem, die tweede in absolute bloedvorm. 9 goals in 9 matchen voor Inter, 5 stuks in zijn laatste 4 interlands. En in de wetenschap dat wanneer hij scoort tegen Courtois, zijn ploeg ook wint. De vijf keer dat Romelu zijn collega-sterkhouder bij de Rode Duivels klopte, trok hij telkens aan het langste eind.

De eerste keer dat Lukaku als prof Courtois in de ogen keek, was op 31 oktober 2010. RC Genk - Anderlecht (zie video hierboven). Kljestan was goed voor de 0-1 voor de ploeg van Ariël Jacobs, een kwartier later scoorde Buffel de gelijkmaker. Tot de 17-jarige Lukaku Courtois een eerste keer klopte. Op knappe voorzet van Legear kopte hij in de verste hoek binnen. Ook in de terugmatch, op 15 april 2011 in de play-offs, was Lukaku een keertje aan het feest in een 2-0-zege. Moederziel alleen om weer in te knikken. Die zomer trokken ze samen naar Chelsea, maar samen spelen zouden ze daar nooit doen. Tegen elkaar, dat wel. En daaraan kan Courtois zich optrekken: tegenover de vier keer dat hij van de ploeg van Lukaku verloor, won hij zes keer.

4 maart 2011: Courtois redt, maar zou weer geklopt worden door Lukaku.

De meest glorieuze dag tegen Courtois beleefde Lukaku in de spits van Everton. In een FA Cup-wedstrijd klopte hij de doelman twee keer in een 2-0-zege. Twee jaar later scoorde hij voor het laatst tegen Courtois. Op 25 februari 2018, met Manchester United tegen Chelsea (2-1). Komt er daar vanavond nog een goaltje bij in de eerste keer dat ze het tegen elkaar opnemen in Inter-Real? De heenmatch (3-2) zag Lukaku nog gekwetst aan zich voorbijgaan door een klein spierletsel, vanavond zal hij er meer dan ooit op gebrand zijn Inter in leven te houden in de Champions League. In de wetenschap dat áls hij scoort tegen Courtois, zijn ploeg ook wint. En dat alleen Messi en Ronaldo Courtois nog meer klopten.

De spelers die het vaakst trefzeker waren tegen Courtois (inclusief interlands):

Er zijn ook slechts zes doelmannen waartegen Lukaku nog meer gescoord heeft. Wie de twijfelachtige eer heeft om op één te staan, is de Spanjaard Adrián. De huidige tweede doelman van Liverpool verdedigde tijdens Lukaku’s Premier League-jaren het doel van West Ham. Kasper Schmeichel (Leicester en Denemarken) en Jordan Pickford (Everton en Engeland) volgen op plaats twee en drie. Met dank aan de recente interlands. Ook tegen Joe Hart en Tim Krul, respectievelijk vooral Manchester City en Newcastle, speelt Lukaku graag. Nog in het lijstje staat Simon Mignolet, die de spits als doelman van Sint-Truiden en Sunderland klopte.

Volledig scherm Lukaku gaat voorbij Mignolet in Anderlecht - Sint-Truiden. © Eyckens

De doelmannen waar Lukaku het vaakst tegen gescoord heeft (inclusief interlands):

Dat weerspiegelt zich ook in de lijst met ploegen waartegen Lukaku al het vaakst heeft gescoord. Eentje die zijn reputatie als ‘flat-track bully’, waar hij in Engeland nooit echt is van verlost geraakt, vooral bevestigt. Veel goals tegen de mindere goden uit de Premier League, minder in de echte topduels. Wel vijf keer tegen zowel Liverpool als Manchester City. Toen nog niet de complete spits die hij nu wél is, onder de leerschool van zijn wenstrainer Antonio Conte.

De ploegen waar Lukaku het vaakst tegen heeft gescoord (inclusief interlands):

Volledig scherm Lukaku - Conte: 'match made in heaven'. © AFP

Afgaande op onderstaande lijst hoeft Courtois zich weer weinig zorgen te maken: Inter hoort niet tot een van zijn gevreesde tegenstanders. Met die stevige nuance dat de Limburger zijn matchen vooral in de Premier League en La Liga speelde en dat Inter het voorbije decennium geregeld ontbrak op het kampioenenbal. Maar wil Real Madrid vanavond overleven in Milaan, zal het een Courtois op zijn allersterkst nodig hebben. Niet de doelman die (ondanks verder perfecte wedstrijden) in de fout ging tegen zowel Denemarken als Villarreal. De devote Madridistas trekken maar beter nog voor de match naar de Plaza de Cibeles. Niet om er vroegtijdig te vieren, wel om er de Romeinse godin Cybele smekend te vragen Courtois vanavond te laten verschijnen als ‘Tibu el Muro’.



De teams die het vaakst trefzeker waren tegen Courtois:

