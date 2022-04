Opgenaaid naar het beeld van Simeone: wie zijn de explosieve spelers bij Atletico Madrid?

Champions LeagueEen vechtersmentaliteit hoort bij de voetbalidentiteit van Atletico Madrid onder Diego Simeone, maar zo letterlijk als bij de spelersclash in het CL-duel tegen City zal het niet bedoeld zijn. Simeone houdt wel van heetgebakerde karakters in zijn team: dit zijn zijn meest combattieve spelers.

Felipe, alias ‘alles is toegelaten’

De 32-jarige Braziliaan Felipe kreeg tegen City rood door een venijnige natrap op Phil Foden, de indirecte aanleiding van de opgehitste gemoederen in het slot van de wedstrijd. Als beenharde verdediger past Felipe in het plaatje van Atletico. De Spaanse club plukte hem in 2019 voor 20 miljoen euro weg bij Porto in het buurland om de legendarische Diego Godin in het hart van de defensie te vervangen. Veelzeggend voor zijn reputatie zongen de fans van de tegenpartij in Portugal smalend “Vale Tudo” als Felipe aan de bal kwam. Het begrip staat voor een Braziliaanse vechtkunst en betekent zowat dat “alles toegelaten is”. Vlijmscherpe tackles behoren tot het repertoire van Felipe.

Felipe koesterde zijn bijnaam destijds in Portugal als een geuzennaam. “Dat laadde me extra op en gaf me kracht. Ik zou het erger vinden als mijn eigen fans me zo zouden noemen. Ik probeer agressief te voetballen, maar zonder slechte intenties.” In zijn hele carrière slikte Felipe 7 rode kaarten, waarvan twee in de Champions League.

Volledig scherm Felipe springt boven iedereen uit. © AFP

Stefan Savic, listig Balkanbloed

De 31-jarige Montenegrijnse centrale verdediger Stefan Savic ontpopte zich tegen City, zijn ex-ploeg, tot één van de grootste heethoofden. Hij probeerde na de fout op Foden de City-speler terug buiten het veld te leggen, nadat die er opzichtig weer op was gerold om tijd te winnen. Dat rollen en de reactie van Savic deden alles ontploffen.

In de schermutselingen gaf de verdediger nog een kopstoot aan Sterling en trok hij gefrustreerd aan de haren van Grealish. Ook in de spelerstunnel bleek hij nog lang niet afgekoeld en ging opnieuw in de clinch met Grealish. De taferelen stonden in schril contrast met zijn onberispelijke prestatie op het veld, zo tweette het statistiekenbureau Opta over Savic na City. “Savic beging over beide duels van de CL-kwartfinale tussen Atletico tegen City geen enkele fout. Onverwacht.”

Dat laatste woordje laat wat cynisch vermoeden dat dat veeleer uitzonderlijk is voor Savic. Maar zeker is hij geen beenhakker: de ranke opgeschoten Savic houdt liever zijn voeten op de grond dan te tackelen. Hij geldt als een slimme en positioneel sterke verdediger, wint zijn meeste luchtduels en voetbalt goed uit.

Tegelijk heeft hij een listig kantje dat past in het grote trucjesboek van Simeone om de opponent met professionele foutjes te belemmeren of de ref verbaal te beïnvloeden. Zijn laatste van zes rode kaarten in zijn carrière slikte Savic vorig seizoen in de achtste finale tegen Chelsea, na een geniepige elleboog tegen Rüdiger. Zijn ex-ploegmaat bij Atletico Kieran Trippier wees Savic voor het CL-duel tegen Man City expliciet aan als een sleutelspeler in de Simeone-strategie om de sfeer op te naaien. “Savic zal in het gezicht van Manchester City staan.”

Volledig scherm Savic deelt in de tumultueuze slotfase van Atletico tegen City een kopstoot uit aan Sterling. © Photo News

Luis Suarez, de bijtgrage Uruguayaan

Luis Suarez stond als invaller bij Atletico tegen City al een paar minuten op het veld, maar hield zich opvallend ver afzijdig bij het tumult tussen de spelers na de fout op Foden. Lesje geleerd? Suarez kan elke extrasportieve controverse missen als kiespijn. Het aantal opstootjes die hem in zijn lange carrière gespekt met 168 gele kaarten en 4 rode kaarten in 862 wedstrijden inclusief interlands in opspraak brachten zijn niet op twee handen te tellen. Het meeste stof deden zijn bijtincidenten opwaaien: zowel bij Ajax tegen Otman Bakkal, bij Liverpool tegen Branislav Ivanovic, en als Uruguayaans international tegen Giorgio Chiellini zette hij zijn tanden in de arm of schouder. Het hapje van Chiellini kostte hem vier maanden schorsing.

Op 35-jarige leeftijd lijkt de explosiviteit van Suarez wat afgenomen, maar in de troepenmacht van Atletico blijft Suarez wel een meester in het stiekem intimideren. Herinner het ‘kneepje’ in de dij van Rüdiger vorig seizoen tegen Chelsea in de CL. En zijn acteerkunsten om tijd te rekken via het overdreven simuleren van een blessure na een fout blijven ook bij Atletico ongeëvenaard: een oude vos verliest zijn streken niet.

Volledig scherm Luis Suarez. © ANP / EPA

Lees ook: