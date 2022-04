Op bezoek in het ‘kleine’ Vila-real: “Wij hebben hier altijd gevonden dat we nooit zoveel voorstellen”

Champions LeagueVillarreal is de vreemde eend in de bijt tussen de clubs in de halve finales van de UEFA Champions League; Afkomstig uit een stadje met 51.000 inwoners, verrast de laatste winnaar van de Europa League ook dit seizoen jan en alleman. Vanavond zakt ‘El Submarino Amarillo’ af naar Anfield voor de heenwedstrijd van de halve finales tegen Liverpool.

Nee, toeristen zullen er niet komen, ondanks de successen van de voetbalclub en de enorm gegroeide bekendheid in Europa. Duizenden supporters van Bayern München vulden er begin deze maand het centrale Plaça Major, waar behalve het gemeentehuis vier barretjes met een terras te vinden zijn. De Liverpool-fans zullen volgende week hun voorbeeld volgen. Zij zullen waarschijnlijk nooit naar Vila-real terugkeren, zeker niet als ze er zulke slechte herinneringen aan overhouden als de achterban van Bayern.

“Toeristisch zijn we niet. We hebben hier geen strand en ook geen bergen. Tachtig procent van de bevolking verdient zijn geld in het aardewerk. De club en het voetbal is er voor hen, niet voor toeristen. Daarom is het stadion, ondanks de vele uitbreidingen, altijd op deze plek blijven staan. De mensen willen te voet naar de wedstrijden kunnen komen.”

Volledig scherm Spelers van Villarreal op het trainingsveld © AFP

Fernando Roig, grote baas van Villarreal

Vicente Roca en José Antonio Subies staan aan de bar van het moderne restaurant El Ceramista op de begane grond van het stadion La Cerámica. Ze zitten allebei in de directie van Pamesa, één van de grootste aardewerkfabrikanten van Spanje. Hun wand- en vloertegels liggen in miljoenen Spaanse woningen en bedrijven. De grote baas is Fernando Roig en is sinds 1998 eigenaar en voorzitter van Villarreal. De voetbalclub heeft in tegenstelling tot het stadje Vila-real de Spaanse schrijfwijze behouden.

Het stadion met 23.500 plaatsen ligt niet alleen tussen de huizen in het midden van een drukke woonwijk, op drie van de vier hoeken is het er zelfs tegenaan gebouwd. Gevolg van de vele uitbreidingen in de 99 jaar dat het hier ligt. Het restaurant, waar je aan de beste tafels bij de grote ramen op het gras en bijna in één van de doelen lijkt te zitten, is sinds enkele maanden geopend. Het is het meest luxueuze facet van de sympathieke provincieclub.

Volledig scherm Fernando Roig (rechts) samen met flankspeler bij Villarreal, Yeremy Pino bij de Europa League-beker © EFE

Pueblo

Roca en Subies noemen Vila-real, met zijn 51.000 inwoners, nog altijd hun pueblo, hun dorp. Het antwoord op de vraag hoe het komt dat dat dorp al sinds 2006, toen Villarreal ook al tot de halve finales van de Champions League reikte, op een prominente plek op de Europese voetbalkaart prijkt, is niet verrassend. “Fernando Roig,” zeggen ze tegelijkertijd. En dat zeggen ze niet omdat de 74-jarige Roig hun baas is. Heel Vila-real zal dat antwoord geven. Voor de voetbalclub is er een vóór en een ná 1998, toen Roig een meerderheid van de aandelen kocht. Sindsdien is hij in de club blijven investeren. “En allemaal van zijn eigen geld, hé”, benadrukt Roca. “Hij houdt van sport en had al een basketbalclub. Dit is zijn grote hobby, hij heeft geen gigantisch jacht of dat soort dingen. Dit stadion staat op gemeentegrond. Alles wat hij erin stopt, krijgt hij niet meer terug.”

El Madrigal, het vroegere stadion La Ceramica, kreeg in 2017 bij de naamsverandering niet de naam van Roigs bedrijf, maar wel van de aardewerkindustrie in het algemeen. Want ook de mensen van de grote concurrenten zijn er welkom. In en rond Vila-real kan je tientallen keramiekbedrijven vinden. “Vroeger was dit allemaal landbouwgrond, met vooral sinaasappelbomen. Wij zijn hier opgegroeid als harde werkers en met de komst van het aardewerk is dat zo gebleven”, zegt José Cabrera, die met een geel mondkapje van de club op het Plaça Major staat. In de jaren zestig voetbalde José ‘Josele’ Cabrera met Villarreal op regionaal niveau en speelden zij af en toe in de derde divisie. “Wij hebben hier altijd gevonden dat we niet zoveel voorstelden. Nooit, echt nooit hadden we kunnen dromen dat we een Europese titel zouden pakken. Wiens ‘fout’ dat is? Fernando Roig natuurlijk.”

Volledig scherm Oud-speler José Cabrera ‘Josele’ voor het gemeentehuis van Vila-real. © Edwin Winkels

Tweede Europese finale in één jaar voor Villarreal?

Vorig jaar beleefden het stadje, de club en de nu langst zittende voorzitter in het Spaanse voetbal hun hoogtepunt in de bijna honderdjarige geschiedenis. Villarreal won de Europa League, na 21 strafschoppen in de finale tegen Manchester United. De groguets – de gelen – schoten ze alle elf raak. ‘Es nuestro momento’ stond op de sjaaltjes die de supporters hadden meegenomen naar Gdansk: het is ons moment.

Maar misschien komt er een jaar later al een glorieuzer moment aan. De finale van de Champions League in Parijs lonkt voor ‘El Submarino Amarillo’. José Cabrera: “Wij blijven bescheiden, maar als je Juventus en Bayern uitschakelt, waarom dan ook Liverpool niet?” Zo ver komen was wel een grote verrassing: van de 3000 gele aanhangers die een kaartje hebben voor de wedstrijd van vanavond op Anfield hadden velen geen paspoort. Hun Spaanse ID volstond om door de EU te reizen, maar daarmee mogen ze Engeland niet in. De politiebureaus in en rond Vila-real die paspoorten afgeven, waren overbelast de laatste dagen. Het zal bijzonder voor hen zijn om hun officieuze clublied, de Spaanse versie van The Yellow Submarine, in de stad van de Beatles te kunnen zingen.

Quote Het is een hele grote club in een kleine stad Arnaut Danjuma (ex-Club Brugge)

Van ploeg vol Zuid-Amerikanen naar Nederlandse topschutter

Op het veld is het verschil met begin deze eeuw dat de eigen opleiding aan belang heeft gewonnen. In het verleden vertrouwde het verrassende Villarreal van coach Pellegrini nog op veel Zuid-Amerikaanse spelers. Op het grote trainingscomplex met negen velden, hemelsbreed een kilometer van het stadion, ligt de residencia waar veel talenten uit de jeugd verblijven. De hele dag is er beweging en hun kamers hebben zicht op de trainingsvelden.

De aankopen zijn nu heel gericht. Zo wilde coach Unai Emery vorige zomer absoluut Arnaut Danjuma (ex-Club Brugge) hebben. Met 23 miljoen euro was de Nederlandse spits, afkomstig van Bournemouth, de op een na duurste aankoop ooit. De laatste weken vindt de Nederlandse international vlot de weg naar het doel. In zowel LaLiga (10) als de Champions League (6), is Danjuma topschutter van de club uit Vila-real. Ook hij had lof voor Roig en co: “Het is een hele grote club in een kleine stad.”

Volledig scherm Danjuma scoorde de 1-0 in de heenwedstrijd van de kwartfinales in de UEFA Champions League tegen Bayern München © REUTERS