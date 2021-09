Op basis van de marktwaarden maakt Club geen schijn van kans in z'n groep. “Maar je moet dat niet te vaak als excuus gebruiken”, zegt Degryse in HLN Sportcast

Club Brugge begint vandaag aan een mooie, maar ook loodzware Champions League-campagne. De landskampioen treft Paris-Saint-Germain, Manchester City en RB Leipzig in groep A. Stuk voor stuk ploegen met een véél duurdere kern dan Club. City heeft de hoogste marktwaarde, met 1,04 miljard euro. Bij PSG is dat 997 miljoen en bij RB Leipzig 505 miljoen. Club blijft steken op 150 miljoen.

“Ik heb het daar daar altijd wel een beetje moeilijk mee”, zegt Marc Degryse in bovenstaande video. “We halen dat altijd aan als er Champions League wordt gespeeld, maar nooit in de competitie. Club moet ook tegen Eupen en Beerschot spelen en laat tegen hen ook soms punten liggen. Je moet dat niet te vaak gebruiken als excuus, want in de Jupiler Pro League doen we dat ook niet.”