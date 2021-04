Ook Spaanse media zagen ‘grootse’ Courtois tegen Liverpool: “Hij is onmisbaar voor Real”

“Liverpool botste op het reusachtige gestalte van Courtois”, schrijft sportkrant AS. “Zijn eerste twee reddingen drukten de hoop van Klopp en co de kop in. Hij redde Madrid. Courtois was fantastisch, maar ook communicatief sterk en vol persoonlijkheid. Na een moeizame start bij Real Madrid, met de tweestrijd tegen Keylor Navas, zijn z’n prestaties exponentieel gestegen. Hij zit in de race om beste doelman ter wereld te worden. Courtois weerstaat onder de druk en maakt het verschil voor Real. In de afgelopen tien dagen haalde hij het van Messi in de Clásico en Salah in de Champions League. Hij is een crack en onmisbaar voor het team van Zidane.”