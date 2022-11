Ook Real is zeker van groepswinst, deze ploegen moeten vanavond nog aan de bak voor plek in knock-outfase Champions League

Groep A

Liverpool moest met minstens vier goals verschil winnen van Napoli om de groepswinst alsnog af te snoepen, maar het werd ‘slechts’ 2-0 voor The Reds. De doelpuntenmakers van dienst: Salah en Nunez, beiden in het slot van de partij. De sterke Napolitanen behielden dus hun eerste stek, Liverpool mag mee naar de knock-outfase van de Champions League. Ajax verstevigde de derde plaats en overwintering in de Europa League na een 1-3-overwinning tegen de Rangers. De Schotten blijven puntloos achter en zijn Europees uitgeteld.

1. Napoli - 15 punten

2. Liverpool - 15

3. Ajax - 6

4. Rangers - 0

Volledig scherm Napoli is in grootse doen. © Photo News

Groep B

In groep B is de race eveneens gelopen. Porto is in extremis groepswinnaar na een 2-0-zege tegen Atlético. De Portugezen bezorgden de Spanjaarden daarmee een flinke kater, want Simeone en de zijnen zijn Europees uitgeschakeld. Club Brugge liet in Leverkusen na de groepswinst te pakken. Door het 0-0-gelijkspel is Leverkusen wel zeker van Europa League-voetbal na de winter.

1. Porto - 12 punten

2. Club Brugge- 11

3. Leverkusen - 5

4. Atlético - 5

Volledig scherm Hans Vanaken en co hebben alles in eigen handen. © Photo News

Groep C

Geen wijzigingen meer in groep C, daar lag alles al in een beslissende plooi. Bayern zette de kroon op het werk door tegen Inter voor een 18 op 18 te zorgen. Het is zo de enige ploeg die na de poulefase een perfect rapport kan voorleggen. Thuis tegen Inter tekenden Pavard en Choupo-Moting voor een simpele 2-0-overwinning. FC Barcelona - vorige week al veroordeeld tot Europa League-voetbal na de winter - won met 2-4 van Viktoria Plzen. Voor de thuisploeg zorgde Tomas Chory voor twee eerredders. Marcos Alonso, Ferran Torres (2x) en Pablo Torre tekenden voor de goals van Barça. Viktoria Plzen sluit als kneusje de groepsfase af met 0 punten.

Bayern - 18 punten

Inter - 10

Barcelona - 7

Plzen - 0

Volledig scherm Bayern is de beste ploeg in groep C. © Photo News

Groep D

Voor aanvang van de laatste speeldag de spannendste groep, want alle teams konden nog doorgaan. Finaal haalden Tottenham en Eintracht Frankfurt het. The Spurs werden groepswinnaar na een spectaculaire ontknoping en late winning goal van Hojbjerg tegen Marseille - dat zo laatste wordt en Europees is uitgeschakeld. Naast Tottenham stoot dus ook Frankfurt door na een 1-2-zege bij Sporting, dat naar de Europa League gaat.

1. Tottenham - 11

2. Frankfurt - 10

3. Sporting - 7

4. Marseille - 6

Volledig scherm © ANP / EPA

WOENSDAG

Groep E

In groep E is Chelsea zeker van groepswinst, maar de strijd om de andere plaatsen ligt nog open. Milan en Salzburg strijden in een rechtstreeks duel om overwintering in de Champions League. De Ketelaere en co hebben aan een punt genoeg, Salzburg moet winnen als het wil doorstoten. Dinamo Zagreb heeft dan weer nog één strohalm om Europa League-voetbal en een derde plaats uit de brand te slepen. De Kroaten moeten winnen van Chelsea en hopen dat Milan Salzburg opzijzet.

1. Chelsea - 10 punten

2. Milan - 7

3. RB Salzburg - 6

4. Dinamo Zagreb - 4

Volledig scherm Kunnen Aster Vranckx en Charles De Ketelaere Milan mee aan de kwalificatie helpen? © Photo News

Groep F

Real Madrid moest nog aan de bak in de strijd om groepswinst. Het won ruim van Celtic met 5-1 en werd niet meer van de troon gestoten door Leipzig, dat zelf Shakhtar Donetsk (0-4) oppeuzelde. De Oekraïners mogen wel naar de Europa League. Celtic is Europees uitgeschakeld.

1. Real Madrid - 13 punten

2. RB Leipzig - 12

3. Shakhtar Donetsk - 6

4. Celtic - 2

Volledig scherm Thibaut Courtois probeert het leer te veroveren tussen Modric en Vini Jr. © ANP / EPA

Groep G

Manchester City-Sevilla en Kopenhagen-Dortmund zijn matchen om de eer in groep G. De eindstand ligt al vast. Manchester City is groepswinnaar omdat het in de onderlinge duels de betere was van Dortmund. Dortmund is de betere van Sevilla om dezelfde reden en overwintert ook in de Champions League. Sevilla gaat naar de Europa League en Kopenhagen is Europees uitgeschakeld op basis van hun onderlinge duels. Ploegen kunnen in groep G dus wel nog gelijk komen qua puntenaantal, maar de plaatsen in de groep liggen vast.

1. Manchester City - 11 punten

2. Borussia Dortmund - 8

3. FC Sevilla - 5

4. FC Kopenhagen - 2

Volledig scherm Kevin De Bruyne en zijn maats zijn al geplaatst. © Photo News

Groep H

In groep H is de race ook min of meer gelopen. PSG en Benfica overwinteren in de Champions League, dat is zeker. De twee teams strijden wel nog om de groepszege en daarin wordt het doelpuntensaldo cruciaal, want de onderlinge duels eindigden allebei op 1-1. PSG heeft een doelsaldo van +8, Benfica +4. De Portugezen hebben met Maccabi Haifa op papier wel de makkelijkste tegenstander. In de strijd om de derde plaats die recht heeft op de Europa League geldt hetzelfde. Daar staat Juventus er het best voor met een doelpuntensaldo van -3, Maccabi staat op -9.

1. PSG - 11 punten

2. Benfica - 11 punten

3. Juventus - 3 punten

4. Maccabi Haifa - 3 punten

Volledig scherm Iedereen kijkt naar Neymar, Mbappé en Messi om PSG naar groepswinst te schieten. © Photo News