Ook Jan Mulder kan niet om het klasseverschil heen: “Verdorie, dit is toch wel een mentale klap”

Champions league Wat een match: Club nu samen met PSG op kop

29 september 1-2 in Leipzig! Een nieuwe knalprestatie voor Club Brugge in de Champions League. In een ijzersterke eerste helft wisten Hans Vanaken en Mats Rits een vroege opdoffer uit. Na rust was het vooral overleven, maar blauw-zwart trok de overwinning verdiend over de streep. 4 op 6 en mee aan kop in de groep, overwinteren op het kampioenenbal hoeft nu echt geen utopie meer te zijn.