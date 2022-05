Ook in Liverpool was het feest: “Zelfs als niemand op deze wereld begrijpt waarom”

Coach Jürgen Klopp grijnsde breed toen hij de trofeeën omhoog hield, terwijl de drie bussen met de mannen- en vrouwenploeg zo’n 3,5 uur nodig hadden om hun weg te banen door de zee van rode vuurpijlen. “Zelfs als niemand op deze wereld begrijpt waarom we zo’n parade hebben, gaan we het toch doen”, zei Klopp. “Ik hoop dat iedereen komt om met elkaar een fantastisch seizoen te vieren. Het is niet geëindigd zoals we wilden, maar zo zijn de feiten.”

“Het is ongelooflijk”, zei Henderson tegen LFC TV. “We wisten niet zeker hoe het zou zijn. Maar dit is waar het allemaal om draait. Dit is waarom je het doet en voor wie je het doet”, aldus de kapitein.

Naast de nederlaag kenden enkele supporters gisteren in Parijs nog meer pech. Omdat enkele mensen zonder ticket probeerden binnen te glippen in het stadion werden vele supporters bestookt met traangas. “Om eerlijk te zijn werd ik vanochtend wakker met een vreselijk gevoel”, zei linksback Andy Robertson. “Iedereen had dat. We waren teleurgesteld. We waren duidelijk een beetje bang voor de parade. Maar als je dan in de bus stapt, besef je dat we de beste fans in de wereld hebben.”