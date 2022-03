Ooit fel bekritiseerd, maar na magische avond is Benzema nu zelfs Real-legende Di Stefano voorbij: “De beste nummer 9 ter wereld”

Champions League61'. 76'. 78'. Een hattrick in 17 minuten tijd. Van roemloze uitschakeling naar een ticketje richting kwartfinales. Karim Benzema (34) toonde nog maar eens zijn belang voor Real Madrid. Doelpunten vormen een rode draad in z'n carrière, al blijft het verleden om de hoek loeren.

De vuisten gebald. Een brede glimlach prijkt door de baard heen. Karim Benzema wist het ook: hij, en alleen hij, heeft Real Madrid naar de kwartfinales van de Champions League getrapt.

“De beste nummer negen ter wereld”, dixit Thibaut Courtois na de match. Ene Robert Lewandowski fronst al de wenkbrauwen, maar Courtois is zeker. “Lewandowski had voor zijn drie goals wel twee strafschoppen nodig. Karim moet hoger staan in de verkiezing van de Ballon d'Or.”

Di Stefano voorbij

Een loepzuivere hattrick in 17 minuten. Z'n achtste hattrick, nummer zes bij Real Madrid. Wat statistieken betreft doen er weinigen beter: 309 goals voor de Koninklijke. Beter dan clublegende Alfredo Di Stefano (308). Next up: Raúl González (323). Alleen Cristiano Ronaldo (451) blijft nog ver buiten schot. 33 goals in 34 wedstrijden dit seizoen... Niet slecht.

Te bedenken dat de Fransman lang niet naar waarde geschat werd in Madrid. Benzema kwam in 2009 voor 35 miljoen euro over van Lyon, en brak in eerste instantie niet bepaald door tussen jongens als CR7 en Kaká. Higuaín kreeg de voorkeur, Benzema moest veel kritiek verduren. “Een gebrek aan werklust”, zei toenmalig coach José Mourinho.

Pas in 2011 leek de trein vertrokken. Hij sloot dat seizoen af met 26 goals. In de Spaanse hoofdstad leerden ze toen pas hun spits kennen. Sindsdien is Benzema niet meer weg te denken uit de basiself. Als onderdeel van die iconische 'BBC' met Bale en Cristiano Ronaldo, nu ook geflankeerd door Vinicius en Rodrygo. En toch... Vier jaar geleden werd hij nog in de etalage geplaatst. Mariano, Luka Jovic... Velen pasten het schoentje, maar het zat niet als gegoten. Benzema kwam, zag en overwon.

Benzema knikkert misschien wel zijn volgende opvolger uit het toernooi. Kylian Mbappé - ook op het scorebord gisteren - flirt al jaren met Real Madrid. Een statement van de ene Fransman naar de andere. Zijn plek voorin staat al lang niet meer ter discussie.

Schandalen

De Madrileense geschiedenisboeken waar Benzema's naam op staan tellen ook een paar zwarte pagina's. Op pagina één een prostitutieschandaal. Zo werd gesuggereerd dat hij seks zou hebben gehad met een minderjarige callgirl in 2008. Twee jaar later werd hij gelinkt aan een cocaïnezaak. En als kers op de taart: de zaak-Valbuena. Benzema zou zijn ploeggenoot bij Les Bleus hebben aangemaand een slordige 150.000 euro te betalen, zodat een sekstape niet aan het licht zou komen.

Dat alles kostte Benzema heel wat kostbare jaren van z'n interlandcarrière. Het WK 2010, het EK 2016 en het WK 2018 zag hij door de neus geboord. In Frankrijk werd hij uitgespuwd. Hij zag het als racisme van bondscoach Didier Deschamps. De saga kwam pas afgelopen zomer ten einde, toen Deschamps zijn 'enfant terrible' de hand schudde en hem meenam naar het EK. Hij bedankte - hoe kan het ook anders - met vier goals. In ere hersteld.

Vini Jr. kwam gisterenavond de schoen opblinken. Dan weet je dat het goed zit.

